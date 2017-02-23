Лист Януковича Трампу піддали критиці експерти

Лист екс-президента України Віктора Януковича до світових лідерів, поширений у російських ЗМІ, – у якому екс-президент-втікач закликав до проведення референдуму з приводу статусу Донбасу у разі невиконання Києвом Мінських угод – викликав іронічні ремарки з боку західних політологів та журналістів.

«От і у Януковича знайшовся мирний план, і він теж відправив його Трампу», – зазначає шеф московської редакції видання The Wall Street Journal Джеймс Марсон.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що свій план врегулювання ситуації в Україні (план включав референдум щодо статусу Криму – ред.) передав наближеним до Трампа особам нардеп від Радикальної партії Андрій Артеменко. Сам факт спілкування Артеменка з наближеними до Трампа у США низка критично налаштованих щодо американського президента ЗМІ подала як черговий доказ буцімто сумнівних стосунків команди Трампа з Росією.

«Янукович отримав нову роль: кремлівського «посланця миру», – твітує Марсель Ван Герпен, експерт аналітичного центру Cicero Foundation.

«О, дивіться! У Януковича теж є мирний план для України, і він відправив його Трампу», – пише політичний консультант Еван Оконнелл.

«Артеменко хоче референдуму щодо Криму, а от Янукович закликає до референдуму з приводу Донбасу», – пише Ян Бейтсон, журналіст низки західних видань, який працює у Києві.

«До кінця місяця ми матимемо десь сім мирних планів з сімома різними референдумами», – кепкує Майкл Колборн, журналіст Сі-Бі-Сі Ньюз.