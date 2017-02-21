​Як зрів «план Артеменка» щодо Криму? 

Крістофер Міллер

Маловідомий український парламентарій опинився у центрі уваги після того, як провідна газета Америки написала, що його пропозиція миру в обмін на зняття санкцій потрапила на стіл до вже колишнього радника з національної безпеки президента США Дональда Трампа.

Депутат Радикальної партії Андрій Артеменко стверджує, що його детальний план зі встановлення миру на сході України здобув прихильність головних помічників президента Росії Володимира Путіна. Але 20 лютого Кремль заперечив свою причетність до документа, назвавши його «абсурдним».

В публікації видання New York Times мовиться, що план «проштовхнули» до рук Майкла Флінна через поплічників Трампа. Флінн залишив свій пост у Білому домі минулого тижня після того, як ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо своїх розмов із послом Росії у Вашингтоні.

Генеральна прокуратура допускає внесення до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з автора «мирного плану».

Щодо Артеменка порушено кримінальне провадження, найближчим часом він буде викликаний до слідчого

«Щодо Артеменка сьогодні порушено кримінальне провадження, найближчим часом він буде викликаний до слідчого. В разі, якщо він з’явиться – йому будуть задані принципові питання. Головне з них буде стосуватися тої частини його «плану», який був опублікований в американській пресі, де йдеться про те, що Артеменко узгодив цей «план» з помічниками американського та російського президентів», – наголосив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Мирний план» суперечить Мінським угодам

Артеменко, якого у статті New York Times згадують як діяча, що бачить себе «подібним до Трампа лідером майбутньої України», також запевняє, що має докази корумпованості українського президента Петра Порошенка Депутат говорить, зокрема, про «компанії, грошові перекази».

Заяви Артеменка, який більше двох років провів у київській в’язниці на початку 2000-х за звинуваченнями у незаконному привласненні майна, які пізніше з нього зняли (він запевняє, що вони були політично мотивованими), викликали обурення багатьох українських чиновників.

В Адміністрації президента Радіо Свобода повідомили, що не коментуватимуть звинувачення в корупції, допоки не побачать доказів.

Але посол України в США Валерій Чалий сказав New York Times, що Артеменко «не має повноважень презентувати будь-які альтернативні мирні плани від імені України будь-якому іноземному уряду, включно з адміністрацією США».

Офіційний Київ домагається уваги з боку оточення Трампа ще з часу його перемоги на президентських виборах у листопаді. Українські чиновники неодноразово публічно критикували нью-йоркського мільярдера за те, що той у своїй кампанії часто говорив про налагодження відносин США з Росією й можливе визнання Криму російським.

Чимало представників офіційного Києва не хотіли коментувати ідеї Артеменка. Українські ЗМІ цитували його у контексті того, що «мирний план» може прокласти шлях до скасування західних санкцій проти Росії, коли інші умови буде виконано: офіційний Київ, згідно з планом Артеменка, мав би надати Крим в довгострокову оренду Росії й запропонує амністію сепаратистам в обмін на допомогу Москви з поверненням українському керівництву контролю над східним кордоном України.

Новини про план Артеменка збігаються із черговим запровадженням режиму тиші, яке вступило в силу 20 лютого. Попередні спроби зупинити вогонь і зміцнити хитке перемир’я досі не були успішними. Москва не змінила своєї позиції щодо Криму, який ООН визнає частиною України, незважаючи на його анексію Росією.

«Ми не будемо говорити: «Облишмо Крим і в обмін на це побачимо мир на Донбасі», – прокоментувала у розмові з BBC поведінку Артеменка посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко.

Колеги Артеменка з Радикальної партії поспіхом дистанціювалися від його ініціативи. Олег Ляшко закликав позбавити Артеменка депутатського мандату і прокоментував своє рішення так: «Росія – це агресор, Росія – окупант, Росія має забратися з України… А те, що запропонував Артеменко, – його особиста позиція».

«Кілька десятків» за «мирним планом»

Дехто в Києві припустив, що Артеменко, який після обрання до Верховної Ради в 2014 році нічим особливим не проявив себе, просто став обличчям чиєїсь гри. Депутат та антикорупційний діяч Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook написав, що, ймовірно, Артеменка використовують колишні союзники екс-президента у вигнанні Віктора Януковича за безсумнівної підтримки Кремля.

У розмові з Радіо Свобода через Facebook Messenger 20 лютого Олександр Онищенко (депутат-утікач – ред.), якого позбавили депутатської недоторканності, повідомив, що «добре» знає Артеменка і що той є «незалежною» людиною.

Проте чимало хто лише сміється з амбіцій Артеменка, мовляв, незалежно від того, хто підказав йому цей «мирний план», чи він його вигадав сам, справа навряд чи зрушить з місця.

«Якщо адміністрація Трампа співпрацює з Артеменком, вони повні ідіоти», – сказала Радіо Свобода Христина Бердинських, відома журналістка-розслідувачка, яка брала в Артеменка інтерв’ю.

З боку США не було жодного офіційного підтвердження, що ініціативу Артеменка розглядають у Білому домі.

Але особистий адвокат Трампа Майкл Д. Коен і, як припускають, колишній діловий партнер чинного президента США Фелікс Г. Сатер, як зазначається у матеріалі New York Times, відіграли важливу роль у доставці цього плану до Флінна.

У статті повідомлялося, що Коен, Сатер та Артеменко «зустрілися у Loews Regency» – розкішному готелі на Манхеттені – наприкінці січня, щоб обговорити план. В публікації також цитують Коена і Сатера, які кажуть, що ніколи не говорили про це з Трампом.

Радіо Свобода зв’язалося через Facebook із Артеменком, і той підтвердив, що передав план людям із оточення Трампа, але порадив шукати деталі в його інтерв’ю сайту Strana.ua. Артеменко повідомив цьому сайту, що розробляв план не один, що йому допомагали «кілька десятків» законодавців із різних політичних фракцій. Він відмовився назвати їхні імена без їхньої попередньої згоди. На запитання, чи до плану причетні помічники Путіна, як повідомляє New York Times, Артеменко сказав: «Це неточна інформація».

Артеменко зазначив, що питання щодо російських санкцій і конфлікту на сході України повинні вирішуватися шляхом «компромісу».

У чому суть «компромісу»?

В одному з пунктів плану Артеменко запропонував провести національний референдум з питання надання в оренду Криму Росії на строк від 50 до 100 років.

«Після завершення цього терміну в Криму проводитимуть референдум під наглядом міжнародних структур, на якому й визначатиметься питання щодо остаточної приналежності острова», – сказав Артеменко Strana.ua.

План Артеменка також передбачає повернення Україні її окупованої частини Донбасу в обмін на амністію всім, хто наразі перебуває на боці сепаратистів – «за винятком тих, хто скоїв найтяжчі злочини».

Згідно з планом, контроль українського боку кордону з Росією мають повернути Києву, як тільки буде забезпечено 72-годинний безпечний коридор для тих, хто вирішить, що їм краще жити в Росії.

Після цього, каже Артеменко, план передбачає всенародний референдум з питання про доцільність надання східним регіонам особливого автономного статусу. У разі позитивного рішення наступний крок мав би почати відродження регіонів за рахунок коштів, виплачених Росією за оренду Криму.

Після того, як всі ці пункти буде виконано, за словами Артеменка, санкції проти Росії можна буде зняти.

Такий план суттєво суперечить тому, чого прагнуть президент України Петро Порошенко та інші українські чиновники, та умовам Мінських угод, які є поточним і офіційним мирним планом з подолання кризи. Київ неодноразово заявляв: будь-який компроміс щодо Криму є неприйнятним.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі розвіяла побоювання з приводу можливого пом’якшення позиції Вашингтона за нової президентської адміністрації, заявивши 2 лютого, що «Крим є частиною України», і що санкції США, пов’язані з Кримом, «будуть залишатися в силі доти, доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом».

Об’єднані компроматом

Компромат на Порошенка Артеменко, за його словами, отримав у співпраці з Валентином Наливайченком, який очолював СБУ до того, як у червні 2015 року був звільнений Верховною Радою.

«Він прекрасно розуміє мої дії. І ми активно співпрацюємо з ним як в Україні, так і в США», – зауважив Артеменко.

Наливайченко, щоправда, не вийшов на зв’язок із Радіо Свобода.

Артеменко не єдиний депутат, який стверджує, що має у розпорядженні інформацію, яка дискредитує Порошенка. Серед інших недругів українського президента – Онищенко, який 1 грудня заявив, що передав агентам ФБР аудіозаписи, де Порошенко та члени його оточення нібито обговорюють схеми розкрадання грошей у державних і приватних компаній та купівлі голосів у парламенті. Президент відкидає звинувачення.

Онищенко відмовився відповідати, чи говорив із Артеменком про власний компромат на Порошенка і «мирний план» для України, зазначивши: «Я не можу цього сказати пресі», але підтверджую, що Артеменко має докази корупції з боку гаранта.

Онищенко також додав, що підтримує «мирний план».

Переклала з англійської Ярослава Куцай