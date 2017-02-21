В Кремле не согласятся на «план Артеменко», предусматривающий передачу Крыма в аренду России и референдум об особом статусе Донбасса. Об этом заявляют эксперты. Сам же автор плана, исключенный из фракции Радикальная партии депутат Андрей Артеменко, отказался сдавать депутатский мандат. Об этом заявил глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Решение об исключении Артеменко было принято после публикации в американском издании The New York Times информации о том, что Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией представителям администрации Дональда Трампа. Что означает «план Артеменко» для Донбасса?

Согласно доступной информации, «план Артеменко» предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, вывод российских войск с территории Украины, амнистию и отмену санкций против России, а также внеблоковый статус Украины.

По мнению политолога Тараса Березовца, даже если всерьез рассматривать подобные предложения, в Кремле не согласятся на такие условия.

«Я не считаю такой план реалистичным, потому что они якобы «законно» получили Крым. Потому я и не думаю, что они при Путине будут серьезно рассматривать аренду. Ведь это рушит их посыл о том, что Крым «добровольно» пришел в «русскую гавань». В том смысле, что если они оккупировали полуостров, то какой смысл договариваться о его аренде. Да и позиция администрации Трампа достаточно жесткая – непризнание аннексии Крыма», – считает политолог.

А политолог и историк Александр Палий, наоборот, считает, что подобные предложения выгодны в первую очередь России. Ведь они позволяют ей избежать ответственности.

«По этим предложениям, которые высказал депутат Артеменко, Россия получит все, что хочет. Она получит Крым, влияние на внешнюю и внутреннюю политику Украины, она получит снятие санкций. Вместо ответственности и предостережения от дальнейших таких действий, Россия получит мотивацию. А что получит Украина? Только дальше рассчитывать в вопросах безопасности на настроения России», – комментирует Палий.

В свою очередь глава проекта Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха отметил, что предложения подобные выдвинутым Артеменко или ранее озвучиваемые Виктором Пинчуком возникают, когда нет ясных предложений от одной из сторон.

«Нормандский формат» не работает вообще, «минский формат» не работает вообще. Путин и его команда может делать на Донбассе все что угодно. И инициатива всегда на их стороне. Никто на них повлиять никак не может. Если они решат устроить наступление какое-то большое, то они это сделают, и никто их не остановит. Если власть не предлагает каких-то понятных для общества месседжей, то их предлагают другие. Невозможно все время делать «лицо кирпичом» и что ничего не происходит. Каждый день на фронте гибнут люди», – считает он.

Как известно из публикации The New York Times, вскоре после того, как документы, переданные Артеменко, попали в администрацию президента США, с поста был отстранен советник Дональда Трампа Майкл Флинн.

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