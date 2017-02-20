«План Артеменка»: від оренди Криму до виключення із фракції Радикальної партії

Радикальна партія виключила із фракції депутата Андрія Артеменка. Про це журналістам повідомив лідер партії Олег Ляшко. Таке рішення фракція ухвалила після публікації в американському виданні The New York Times інформації про те, що член фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Конверт із планом Флінну нібито передав адвокат Дональда Трампа Майкл Коен.

Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, виведення російських військ з території України, амністію та скасування санкцій проти Росії, а також позаблоковий статус України.

Засідання фракції тривало близько трьох годин. Спілкуючись після нього із журналістами, лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Андрія Артеменка виключили із фракції і проситимуть скласти мандат. Згідно із Конституцією, якщо депутат, обраний від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), не ввійшов до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або сам вийшов із фракції, його повноваження припиняються достроково. Якщо ж із фракції його виключили, то він стає позафракційним і зберігає мандат.

Олег Ляшко також припустив, що заяви Артеменка можуть мати ознаки посягання на територіальну цілісність України, тому, за його словами, СБУ повинна почати розслідування.

«Ті ініціативи, які висунув Артеменко, категорично протирічать позиції фракції Радикальної партії… Єдина можливість зупинити Путіна – бути сильними. Ми не можемо торгувати ні територіями, ні суверенітетом, ми не можемо обмінювати Крим на Донбас чи Донбас в обмін на Крим,» – сказав Ляшко.

Спілкуючись із журналістами, Ляшко запевнив, що не знав про зустрічі Артеменка з високопосадовцями США, і що жоден депутат із його партії не брав участі у розробці «мирного плану». За його словами, такі заяви Артеменка дискредитують фракцію і є провокаціями – за ними, припустив Ляшко, можуть стояти «проросійські сили», такі як Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук або Євген Онищенко.

Андрій Артеменко раніше заявляв, що метою його плану є вирішення конфлікту на Донбасі, а також – що владі в Україні потрібне перезавантаження. В інтерв’ю порталу «Страна.ua» Артеменко сказав, що дострокові вибори до Верховної Ради можуть статися лише під зовнішнім тиском – його, вважає Артеменко, здатен вчинити Дональд Трамп.

Артеменко також стверджував, що Олег Ляшко знав про розробку «мирного плану», а в його створенні брали участь і депутати-«радикали». Ляшко після засідання фракції заявив, що Артеменко «не назвав жодного прізвища», а сам Артеменко коментарів ані щодо плану, ані щодо виключення із фракції, не давав і до преси у Верховній Раді не підходив.

У США вже тривають розслідування щодо виведення коштів із України – Наливайченко

Артеменко раніше також заявив, що одночасно передав своїм співрозмовникам у США документи, які нібито доводять корумпованість Петра Порошенка і стосуються платежів щодо Нацбанку, оборонної сфери, офшорних компаній. За словами Артеменка, ці матеріали він зібрав разом із екс-главою СБУ Валентином Наливайченком. Той підтвердив, що передавав матеріали проти українських високопосадовців до США.

«Я надав документи для того, щоб і в Україні, і в Сполучених Штатах… розслідування, в рамках кримінальних справ, були названі прізвища, назви офшорних компаній. А головне, щоб були покарані люди, які організували виведення і викрадання грошей з України», – сказав Наливайченко на прес-конференції у Києві.

Він також заявив, що в січні 2017 року був у Вашингтоні і спілкувався з перехідною адміністрацією Трампа. Він стверджує, що на рівні оточення Дональда Трампа є переконання, що бенефіціари всіх офшорів, які причетні до виведення коштів з України, повинні бути розкриті. За його словами, вже триває розслідування стосовно кожного переказу грошей. Водночас колишній голова СБУ заявив, що не знайомий з планом народного депутата Андрія Артеменка, але має власний план, який нещодавно презентував у США.

Відставка Порошенка суперечить інтересам США – Березовець

У Кремлі назвали ідею надання Криму в оренду Росії від України «абсурдною». Речник російського президента Дмитро Пєсков сказав, що Росія не може взяти «свій регіон» в оренду – адже в Росії окупований Крим вважається російською територією. А російський депутат Дмитро Новіков заявив російському виданню Life, що українські політики намагаються запропонувати Білому дому екзотичні проекти зі зняття санкцій з Росії, однак, за його словами, Крим вирішив свою долю на «референдумі».

У Сполучених Штатах реакцій на офіційному рівні ще не було, а київський політтехнолог Тарас Березовець у розмові з Радіо Свобода сказав, що відставка Петра Порошенка і дострокові парламентські вибори суперечать національним інтересам Сполучених Штатів.

«Навіть якщо вони (американці – ред.) отримають факти, а в мене достатньо сумнівів, що існує якесь досьє на Порошенка, яке американці би не знали, – це жодним чином не вплине на них. Це не буде означати, що вони будуть тиснути на Порошенка, вимагати тим більше відставки», – сказав Березовець.

Політичний експерт Юрій Романенко зазначив у коментарі Радіо Свобода, що у Дональда Трампа ще не до кінця сформована команда, і що у нього посилюється конфлікт із політичним естеблішментом, в тому числі й і з республіканцями. Поки не стане зрозуміло, які саме «докази» отримала Америка, і поки не з’явиться офіційна реакція Білого дому, стверджує політолог, «панікувати не варто», хоча немає і особливих приводів для оптимізму.

Він також припустив, що заява Артеменка та реакція на неї в українському суспільстві – це спроба визначити, якою буде реакція на різні формати вирішення конфлікту на Донбасі.

Пізніше у неділю інше американське видання, The Washington Post, опублікувало заяву Коена про те, що він не передавав Флінну документів Артеменка, а скасування санкцій проти Росії на особистій зустрічі не обговорювалося.