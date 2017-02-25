У Бахмуті на Донеччині у ніч на суботу стався конфлікт між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком і блогером Андрієм Дзиндзею. Журналіст Радіо Свобода Левко Стек став свідком того, як Володимир Парасюк з групою однодумців прийшов під готельний номер блогера, з образливим словами вимагаючи відчинити двері. Володимир Парасюк обурився постом Андрія Дзиндзі у Фейсбуці, в якому той звинуватив політика у використанні автомобіля дорогої марки і супроводі охоронця з автоматом у той час як політик збирає кошти на підтримку блокади на Донбасі.