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25 Лютий 2017, Київ 17:23
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Через блокаду на Донеччині стався конфлікт між нардепом Парасюком і блогером Дзиндзею (відео)

Через блокаду на Донеччині стався конфлікт між нардепом Парасюком і блогером Дзиндзею (відео)
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У Бахмуті на Донеччині у ніч на суботу стався конфлікт між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком і блогером Андрієм Дзиндзею. Журналіст Радіо Свобода Левко Стек став свідком того, як Володимир Парасюк з групою однодумців прийшов під готельний номер блогера, з образливим словами вимагаючи відчинити двері. Володимир Парасюк обурився постом Андрія Дзиндзі у Фейсбуці, в якому той звинуватив політика у використанні автомобіля дорогої марки і супроводі охоронця з автоматом у той час як політик збирає кошти на підтримку блокади на Донбасі.

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