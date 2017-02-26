«Я втомився воювати» – сповідь засудженого бразильця з «ДНР»

Уродженець Сан-Паулу Рафаель Маркес Лусваргі приїхав із сонячної Бразилії воювати за «русскій мір» на непривітну донбаську землю та потрапив в українську в’язницю. «Донбас.Реалії» єдині, кому вдалося поговорити з войовничим бразильцем в СІЗО. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода він розповів про те, чому подолав 11 тисяч кілометрів і приєднався до бойовиків на Донбасі.

​Його звати Рафаель Маркес Лусваргі, він – бразильський легіонер донбаських угруповань. В минулому студент Курського медичного університету, Лусваргі тепер знаходиться в Україні, в Лук’янівському СІЗО. За ґратами йому сидіти 13 років. Таких, як він, «легіонерів русского міра» десятки. Хтось за ідею, а хтось за гроші взяв зброю і вирушив воювати на стороні так званих «ЛНР» та «ДНР».

Засуджений Рафаель Лусваргі каже, – на Донбас поїхав, щоб «допомагати», бо отримав запрошення від кількох друзів. На вигляд він – звичайний студент. Адвокат навіть віддає йому свій піджак, щоб виглядав солідніше. Тримається спокійно, так само спокійно каже про свої симпатії до Росії.

«Я сильно фанат Росії. Я вчився в Росії. Ні, хорошим студентом не був, але любив Росію, вивчав російську, жив з росіянами. Я завжди був комуністом. Все що було пов’язано з Союзом, Росією – було священним для мене», – каже засуджений.

«На Донбасі дуже погані люди»

На Донбасі Лусваргі провів рік. Певний час він командував взводом мінометників – це було в батальйоні «Вікінг». З бойовиками угруповання «ДНР» був під Дебальцевим, брав участь в боях за Донецький аеропорт.

Свій взвод бразилець назвав «Вікернес» – на честь норвезького музиканта, який сидів у в’язниці за вбивство і підпали церков.

Втім, в реальності «русскій мір» від російських бойовиків виявився не таким, яким здавався із сонячного Сан-Паулу.

– У вас виникло відчуття, що війна трохи інша, не така, якою здавалася до цього?

На Донбасі були люди, дуже погані люди

– Так. Так. Це абсолютна правда. На Донбасі були люди, дуже погані люди. Я можу сказати без жодних проблем – «Бабай» в Луганську, він був дуже поганою людиною, мародером, бандитом, – каже бразилець.

Бойовик зі Стаханова Володимир Тимофєєв на призвісько «Бабай», зараз й сам у в’язниці, – його посадили бойовики. Вразило бразильця і знайомство з угрупованням «Русич», яке прославилося особливою жорстокістю.

««Русич» – я з ним працював, коли був у першій слов’янській бригаді в «ДНР». Вони дуже пишалися тим, що робили в Луганському аеропорту. Це теж варвар був. Коли ми перемогли наших ворогів, треба їх поважати, робити по-людськи», – каже Лусваргі в інтерв’ю «Донбас.Реалії».

«Бразильців там називали мавпами»

Рафаель Лусваргі зізнається – на Донбас він приїхав, бо щиро вірив у те, що бореться з фашизмом. Але саме фашизмом зараз Рафаель називає те, з чим зіткнувся в середовищі бойовиків.

Я втомився воювати. Всі страждають, з обох сторін

«Моє відділення, за їхніми словами, було «мавпами з Південної Америки»... Це сильно образило всіх бразильців. Діма – він амазонец, справжній індіанець! Коли він це побачив, він мені сказав: Рафаель, я йду, я йду тепер. Я сказав: почекай, я теж хочу йти. Я втомився воювати. Воювати це нелегко, і ще рік в траншеях, в окопах. Ситуація змінюється, ти бачиш скільки цивільних страждають сильно, військових страждають сильно, всі страждають сильно, з обох сторін».

Перший іноземець не з Росії, якого засудили в Києві

Так Рафаель вирішив повернутися на батьківщину. Він без проблем перетнув державні кордони, і кілька місяців провів в Бразилії. До того моменту, доки не потрапив на гачок українських спецслужб.

«Лист, запрошення на роботу – з України, все офіційно. Чому я повинен був думати, що є якісь проблеми?», – дивується Лусваргі.

Служба безпеки України спрацювала з кінематографічною кмітливістю – виманила нічого не підозрюючого бразильця з рідної країни, нібито запросивши в Україну на роботу. А в рельності – щоб віддати під суд за все, що Рафаель зробив на Донбасі. Його затримали під час перетину державного кордону України у терміналі «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» восени минулого року.

В суді його визнали винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

Утім, Рафаель не до кінця розуміє, що ж такого він накоїв, щоб українські спецслужби вели за ним полювання навіть за океаном.

«Я не був головною людиною на Донбасі. Коли скінчилася війна, я був лейтенантом. Я почав як рядовий. Простий, гарматне м’ясо», – каже Рафаель Лусваргі.

Я хочу на Донбас, але не воювати

Тим не менше, два роки тому він казав зовсім інше. Документував свої будні серед бойовиків і публікував в інтернеті. Знімався в сюжетах російських телеканалів.

Тепер Рафаелю Лусваргі – тридцять два роки, і ніщо в його зовнішності не видає темне минуле. Не дивлячись на участь у війні на Донбасі, він все одно сподівається вийти на свободу.

– Припустимо, ви звільняєтесь. Ваші перші дії, куди ви хочете поїхати? Чим ви хочете займатися далі в своєму житті?

Я хочу поїхати на Донбас, зустріти кількох друзів

– Мій адвокат мені сказав не думати про майбутнє, тому що «ти будеш ще довго тут». Але я хочу поїхати на Донбас, зустріти кількох друзів. А потім я хочу повернутися додому, бути з сином і продовжувати життя.

Примітно, що вийти з в’язниці Лусваргі все ж таки може. Він звинувачений за двома статтями – участь у терористичній організації та участь в незаконному збройному формуванні. Обидві передбачають можливість амністії за Мінським угодами. Прізвище Лусваргі знаходиться в списках угрупування «ДНР» на обмін. А його адвокат вже подав апеляцію і буде оскаржувати вирок.

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