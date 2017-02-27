Електронні петиції у Запоріжжі: «Ульянов-Ленін» агітує за збереження пам’ятника собі

Запоріжжя – На сесії Запорізької міськради завтра, 28 лютого, депутати розглянуть петиції городян, які набрали необхідну кількість голосів. Тим часом підписант однієї з петицій, що назвався «Уляновим-Леніним» агітує за збереження демонтованого пам’ятника собі. Жарт? Ні, це – справжня ситуація на порталі електронних петицій до міської ради. Громадські активісти б’ють на сполох через засилля ботів на сайті. А експерти попереджають про перетворення дієвого інструменту інформування міської влади щодо проблем Запоріжжя у профанацію.

Наприкінці січня на сайті запорізької міської ради зареєстрована петиція про збереження демонтованого пам’ятника Леніна «як об’єкта монументального мистецтва». Документ привернув увагу жительки Запоріжжя Людмили Прит.

Вона нагадує, що за декомунізаційними законами пам’ятник підлягає демонтажу, тому вимоги петиції є не зовсім законними.

Серед підписантів виявила Володимира Ілліча Ульянова.., таких, як Віктор Цой, Жан-Клод Ван Дамм і до анекдотичних

«Коли я подивилась перший десяток людей, що підписали, серед підписантів виявила Володимира Ілліча Ульянова. Це здалося трохи кумедним, тому почала передивлятись усі інші підписи. І на першій сотні виявила дивних людей, таких, як Віктор Цой, Жан-Клод Ван Дамм і до анекдотичних – Красивий Голуб», – ділиться Людмила Прит.

У мерії визнають: захисту від ботів не мають. При реєстрації для голосування достатньо надати своє ім’я, прізвище та по батькові та електронну адресу, пояснює начальник управління внутрішньої політики міськради Володимир Головешко.

«З одного боку, людина проголосувала – вона, можливо, з певних причин не хоче розповсюджувати свої персональні дані. З іншого, боку ми розуміємо, що така ситуація може викликати нерівноцінне голосування. Ми, думаю, будемо вносити зміни до положення і будемо передбачати, що у випадку наявності явних ознак підробки, недійсної інформації, яка заповнюється користувачем, ми закріпимо за собою право регулювати це голосування і видаляти ось таких нерадивих», – каже посадовець.

А про що петиція?

Вирішити питання ботів при підписанні електронних петицій можна, створивши банк ID-адрес чи ввівши реєстрацію через номер мобільного телефону, каже координатор центру громадського моніторингу «Дій» Максим Щербина. Втім, фіктивні підписи – це не єдина проблема електронних петицій у Запоріжжі.

Ми не знаємо, скільки петицій було відхилено, бо тільки модератор знає, що дозволяє, а що ні

«Петиції мають модерацію і тут ми маємо парадокс, що модератор пропускає на сайт побудову телепорту між двома районами чи перейменування вулиці Камяногірської на Канібалкорпську, а з іншого боку, ми не знаємо, скільки петицій було відхилено, бо тільки модератор знає, що дозволяє, а що ні. Але один випадок став відомим, про нього писала редакторка сайту «061» Тетяна Гонченко, коли петиція стосувалось того, щоб мер частіше звітувався перед громадою», – розповідає координатор центру громадського моніторингу «Дій».

Начальник управління внутрішньої політики міськради Володимир Головешко каже: у мерії відхиляють лише петиції, що не відповідають букві закону.

Не можуть бути виставлені на голосування петиції, які порушують вимоги закону, вимоги Конституції, які мають матеріали передвиборчої кампанії, рекламного характеру

«Відповідно до положення, не може бути розміщена для голосування заява, яка по-перше, спонукає до перевищення повноважень запорізької міської ради або прохання чи вимога, що викладені у петиції, не відповідають повноваженням міської ради. Не можуть бути виставлені на голосування петиції, які порушують вимоги закону, вимоги Конституції, які мають матеріали передвиборчої кампанії, рекламного характеру», – пояснює посадовець.

А де результат?

Занепокоєння експертів викликає і процес вирішення озвучених у петиціях проблем міста. Як приклад, Максим Щербина наводить розгляд першого звернення до міськради, яке набрало необхідну кількість підписів. Петиція стосувалася транспортних проблем міста та містила пропозиції замінити маленькі маршрутки на вулицях міста на великі автобуси.

«Як її розглянули? Так, депутати підтримали звернення – нам треба робити щось з пасажиропотоком на проспект, зменшувати кількість цих невеличких маршруток, збільшувати кількість автобусів. Але ця підтримка нічого не варта. Так, треба і доручення якимось департаментам працювати над тим-то… До вирішення, до імплементації якихось змін наразі, на цей момент не доходить», – каже експерт.

На найближчій сесії, 28 лютого, депутати Запорізької міськради розглянуть ще 8 петицій, які набрали необхідну кількість голосів. Серед них – звернення городян щодо створення соціального таксі для людей з особливими потребами, побудови сміттєпереробного заводу, створення велодоріжок у місті.