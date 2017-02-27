Замість «Гіві» та «Мотороли» – Прилєпін і Чичеріна

Кадри журналіста Радіо Свобода під час реального бою під Авдіївкою стали частиною нового кліпу російської співачки Чичериної. Втім, сенс відеоряду, який видали за свій, був викривлений. Такі дії громадянки країни, де в новинах перекручують факти, вигадуть держави та їхніх героїв, вже й не викликають якогось особливого здивування. Чичеріна, Захар Прилєпін та інші фейкові герої... «Донбас.Реалії» розбиралися в зірках російської пропаганди.

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14 лютого 2017 року в День закоханих російська співачка Юлія Чичеріна презентувала новий кліп на пісню «Рвать».

«Где-то далеко ведут бой в чужих городах, наши мечты, погибает любовь и наш страх. Наши голоса навсегда остались во тьме, где-то далеко умирать на войне» – це слова з нової пісні колись успішної рок-співачки, яку вона присвятила двом загиблим бойовикам угруповання «ДНР» «Гіві» та «Моторолі». Їх обох убили в окупованому Донецьку. Одного підірвали в ліфті, а іншого – у власному кабінеті.

Із 2015 року співачка Чичеріна перебуває в образі «ватниця у ватнику», як вона сама себе називає. У своїх публічних виступах вона неодноразово висловлювалася щодо «фашистів» і «хунти» на Донбасі.

Чичеріна використала відео Радіо Свобода

Мета досягнута – російські центральні канали рясніли новинами про пісню, а співачка опинилася на вершині пропагандистської хвилі. Про відео свого нового кліпу вона заявила, що «всі зйомки сучасні, свіжі з останніх днів».

Нібито свіже відео, за задумом автора, мало б символізувати зруйнований «хунтою» Донбас. Але насправді в кліпі показані моменти, де вибухали боєприпаси угруповань, що визнані в Україні терористичними. Більш того, там були навіть кадри, які були зняті на майдані Незалежності в Києві.

Назвати це кліпом важко, просто набір кадрів. Напевне, там сказали «знайди якісь кадри, де когось ховають»

«Назвати це кліпом важко, просто набір кадрів, певне, що робила людина непрофесійна. Я думаю випадково, не треба в цьому шукати щось, чи змову – це просто недбалість чи недолугість. Там сказали «чувак, знайди якісь кадри, де когось ховають, щось там «прілєпі» до Прілєпіна, от «зліпіть, прілєпіть, це історія «русского мира» – тяп-ляп, аби щось таке зробить», – коментує український актор та шоумен Антін Мухарський.

Кадри, що використані в кліпі Чичеріної «Рвать» були зняті кореспондентом Радіо Свобода. Режисер відео прибрав логотип. Кліп заблокували на YouTube. Але він все одно доступний в інтернеті. Чичеріна до 8 березня пообіцяла «перемонтувати» скандальне відео.

«Завоювати всі сусідні країни по периметру, ось такий у них імперський патріотизм, вони не маніпулюють, вони дійсно в це вірять і Захар Прилєпін з тієї ж серії, ось це найстрашніше», – каже російський журналіст Аркадій Бабченко.

Прилєпін: перо змінив на автомат

У кліпі Чичериної російський письменник публіцист Захар Прилєпін на першому плані. Зараз це складно уявити, але ще до 2014-го Прилєпін був в опозиції до російського президента Путіна.

Виглядає так, ніби спорожніла ніша псевдо-героїв повинна бути терміново заповнена. І ось на зміну автомийника «Мотороли» і охоронця супермаркету «Гіві» приходить російський публіцист Захар Прилєпін.

Війна набагато важливіше заняття, ніж «собаче весілля» літератури

«Війна – набагато важливіше заняття, ніж «собаче весілля» нашої літератури, мені так сподобалася ця фраза Пушкіна», – сказав Прилєпін кореспонденту російської «Комсомольської правди».

До цього він з’являвся на екранах як людина, яка привозила гуманітарну допомогу на територію, яка контролюється бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР», і була присутня на обміні військовополонених, але на ток-шоу «60 хвилин» російського телеканалу «Росія-1» Прилєпін зізнався, що перо на автомат змінив давно.

Зброя у мене давно – із 2015 року

«Я, звичайно, видавав із себе постачальника гуманітарної допомоги і військового кореспондента, але я давно вже працював радником голови і форму я давно перевдягнув. Зброя у мене давно – із 2015 року», – зізнався він в ефірі.

Людина воює проти нас –​ Сергій Жадан

Прилєпін не новачок на війні: він командував відділенням ОМОНу в Чечні. Тепер він радник голови угруповання «ДНР» і заступник командира батальйону спецназу по роботі з особовим складом. Свого особистого батальйону. На російському телебаченні він також заявляв про те, що «за їхніми спинами стоїть спецназ російської літератури».

Український письменник Сергій Жадан зазначає: що б не казав Прилєпін про літературу, він є учасником війни проти українців.

Людина прийшла на українську землю, щоб нас убивати

«Людина воює проти нас, вона прийшла на українську землю, щоб нас убивати, вона може говорити при цьому про Пушкіна, про Толстого, про кого завгодно, але вона займається тим, що вона нас убиває, говорячи при цьому про літературу і про великі традиції російської словесності», – наголошує Сергій Жадан.

«Посягання на цілісність держави»

Незважаючи на нову посаду, Захар Прилєпін дбає про свій імідж: він продовжує їздити з презентаціями та гастролями. Він не соромиться розповідати про те, що зароблені гроші витратить «на автомати й кулемети».

У нового персонажа російської пропаганди така сама риторика, як у попередніх «ораторів». Прилєпін, так само, як «Моторола» та «Гіві» робить гучні заяви. На питання про сенс війни відповідає: «взяти Київ і всю Україну».

«А потім, коли Прилєпін відправиться до «Гіві» й «Мотороли», то з’явиться хтось наступний, дуже цікаво, хто ж це буде», – коментує медіа-експерт Олексій Ковжун.

Поки ж Прилєпіна і Чичеріну роблять героями в Росії, на території України їм загрожує п’ятирічний тюремний строк «за посягання на цілісність держави». Російський журналіст Аркадій Бабченко один із небагатьох, хто ще не боїться говорити відкрито й критикувати своїх співвітчизників.

«Це теж лікується. Усіх вилікують. І німців вилікували, і японців вилікували… Нас теж, безумовно, вилікують, тільки буде дуже боляче», – каже Бабченко.

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