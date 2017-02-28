У Черкасах публічні люди безкоштовно вчать містян української мови

Черкаси – У Черкасах стартували безкоштовні курси державної мови «Я говорю українською!». Двічі на тиждень упродовж двох місяців слухачів навчатимуть, як правильно послуговуватися українською мовою в побуті. При чому проводитимуть студії не філологи, а спеціалісти у своїх галузях, приміром, у медицині, кулінарії та освіті. Організатори сподіваються, що така методика допоможе слухачам покращити рівень української для повсякденного спілкування.

На першу лекцію з української мови у книжковому супермаркеті зібралося понад 20 слухачів, здебільшого віком від 35 до 70 років. Серед них і пенсіонерка Людмила Гришак.

«Узагалі-то, я вважаю, що нормально знаю українську мову, вільно нею володію, – каже вона. – Але життя не стоїть на місці. Щось з’являється нове, нові слова в українській мові. Я вже на пенсії, можливо, трохи відстала від життя. От з’явилася така прекрасна нагода – я випадково дізналася про курси, зайшовши до цього магазину. І вирішила: чому б і ні».

А от Юлія Галушка про курси дізналася через інтернет. Хоч більше 20 років живе в Україні, однак, вільно українською досі не говорить.

«Оточення розмовляє російською мовою: в тролейбусах, у магазинах, на роботі. Я читаю книжки українською, уся документація на роботі українською, я майже думаю українською, але не вільно розмовляю», – розповідає жінка.

Лекторами будуть не філологи, а публічні люди Черкас

Це вже другі безкоштовні курси української мови, які у Черкасах організовує книжковий супермаркет «Буквиця». Першого разу, згадує директорка Наталія Прокопчук, заняття проводили студенти та викладачі місцевого університету. Проте слухачі важко сприймали матеріал, адже студії були, як справжні лекції у виші.

Цього року організатори, до яких доєдналася Асоціація громадських ініціатив «Місто на «Че», змінили підхід до відбору викладачів. Тепер тренерами будуть публічні люди Черкас, які добре володіють рідною мовою і грамотно спілкуються нею в побуті. Серед них є журналісти, актор, лікар, адміністратор салону краси тощо.

Мета – навчитися спілкуватися в побуті. Так, що коли до тебе звертаються, ти міг відповісти українською мовою, і самому щоб було приємно

«Велика проблема мого покоління – те, що ми розуміємо, але не можемо сказати. Ми знаємо на підсвідомому рівні дуже багато слів, вони десь далеко-далеко сховані. І завдання цих курсів – витягнути з підсвідомості ці слова, нагадати і закріпити десь ближче. Не головна мета – навчити грамотно писати, а саме навчитися спілкуватися в побуті. Так, що коли до тебе звертаються, ти міг відповісти українською мовою, і самому щоб було приємно, що ти спілкуєшся українською», – пояснює Наталія Прокопчук.

Безкоштовні студії української мови триватимуть два місяці

В основі курсів – посібник Олександра Авраменка «Українська за 20 уроків». Заняття відбуватимуться двічі на тиждень. Кожна студія – це окрема тема, як-от, етикет, кухня, салон краси чи людина.

Лекції поділені на дві напівпари. Під час першої слухачі перевірять домашнє завдання із тренером, який викладав минулого заняття. А під час другої – ознайомляться з новою темою від наступного лектора та отримають завдання додому. Першу студію сьогодні присвятили темі міста та вулиці.

Моє завдання – навчити наших слухачів розповідати чистою, гарною, літературною мовою про місто, про вулицю, про будинок, в якому вони живуть

«Моє завдання – навчити наших слухачів розповідати чистою, гарною, літературною мовою про місто, про вулицю, про будинок, в якому вони живуть. Про це розповідати вони можуть і так, без курсів. Але основний наголос на чистоті мови. Наша мова дуже засмічена. Тому я хотів приділити велику увагу найуживанішому суржику на цю тему», – пояснює перший тренер, колишній коректор обласних газет та автор книжки «Вузлики на пам’ять» Валерій Маснюк.

Завершити проект організатори планують через два місяці. Наприкінці на слухачів чекає цікавий квест-тест на знання рідної мови та подарунки – сертифікати і значки «Я говорю українською!»

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