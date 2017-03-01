Трамп заявив про вірність НАТО і перебудову у США: головні моменти звернення до Конгресу

Президент Дональд Трамп хоче запустити у США національну перебудову – програму оновлення інфраструктури країни загальною вартістю трильйон доларів. Про це президент США заявив у ході виступу перед спільною сесією Конгресу, яка відбулась у середу вранці за київським часом.

Президент США протиставив дану ініціативу колосальним витратам США за кордоном та підкреслив, що ця ініціатива дозволить створити у США мільйон нових робочих місць.

Я звернуся до Конгресу з проханням ухвалити законодавство, яке надасть 1 трильйон доларів інвестицій в інфраструктуру США

«Америка витратила приблизно 6 трильйонів доларів на Близькому Сході, і це у час, коли наша інфраструктура сиплеться на очах. За 6 трильйонів доларів ми б могли перебудувати нашу країну двічі. Щоб запустити нашу національну перебудову, я звернуся до Конгресу з проханням ухвалити законодавство, яке надасть 1 трильйон доларів інвестицій в інфраструктуру США – ці гроші надійдуть з державних та приватних джерел – та створять мільйон нових робочих місць. Ця ініціатива буде керуватись двома базовими принципами: купуй американське та наймай на роботу американців», – заявив Дональд Трамп.

Президент США також поскаржився на свого попередника Барака Обаму, заявивши, що наслідком президентства останнього стала колосальна кількість безробітних, рекордне зростання державного боргу країни та надзвичайно повільне відновлення економіки.

При цьому Трамп назвав власними заслугами економію бюджетних коштів у низці проектів державного значення, посилення державного кордону тощо.

Трамп заявив про бажання переглянути засади державної політики у царині імміграції, назвавши взірцем для Америки Канаду та Австралію, які за словами Трампа, сприяють прибуттю до країни кваліфікованих працівників, які стають рушієм економіки, а не лягають тягарем на платників податків.

Чинна імміграційна система США щороку обходиться платникам податків у мільярди

«Відповідно до дослідження Національної академії наук, чинна імміграційна система США щороку обходиться платникам податків у мільярди. Відхід від цієї системи, яка заохочує міграцію малокваліфікованих працівників, та прийняття системи, яка сприяє кваліфікованим кадрам, матиме численні переваги: заощадить незліченні кошти, обернеться зростанням заробітної плати та допоможе родинам, які потерпають від бідності – включно з родинами мігрантів – увійти до середнього класу», – підкреслив Трамп.

Президент США наголосив на тому, що зовнішня політика його адміністрації «закликає до прямої, активної та продуманої участі у світових процесах».

«Саме американське лідерство, що базується на наших життєво важливих безпекових інтересах, є тим, що ми поділяємо із нашими союзниками в цілому світі», – підкреслив Трамп.

«Ми потужно підтримуємо НАТО, альянс, який було виґартувано на основі зв’язків, вибудуваних у ході двох світових воєн, які перемогли фашизм, та Холодну війну, яка поклала край комунізму», – підкреслив Трамп.

При цьому президент США відзначив важливість посилення країнами-членами НАТО витрат на оборону.

Америка хоче знаходити нових друзів та створювати нові партнерства, там де наші інтереси співпадають

«Америка хоче знаходити нових друзів та створювати нові партнерства, там де наші інтереси співпадають. Ми хочемо гармонії та стабільності, а не війни та конфлікту», – відзначив Трамп.

Трамп також наголосив, що США будуть поважати суверенітет інших країн.

«Вільні країни – це найкращий інструмент втілення волі їх народів – і Америка поважає право усіх народів прокладати власний шлях. Моя робота не у тому, щоб представляти світ. Моя робота – представляти Сполучені Штати Америки. Але ми знаємо, що Америці краще, коли у світі менше конфлікту, а не більше», – заявив президент США.

Значну частину промови Дональд Трамп приділив необхідності співпраці між законодавцями Республіканської та Демократичної партій та попросив підтримки у Конгресу для його ініціатив у царині освіти, охорони здоров’я тощо, підкресливши, серед іншого, що його метою є забезпечення процвітання та покращення умов життя афроамериканців та представників латиноамериканської громади.

«Кожна американська дитина повинна мати можливість зростати у безпечній громаді, ходити до чудової школи та мати доступ до високооплачуваної роботи», – заявив Трамп.

Своїми пріоритетами президент США також назвав:

– скорочення податків для компаній та громадян,

– боротьбу із злочинністю,

– посилення контролю за кордонами,

– створення сприятливого середовища для американських компаній всередині країни та їх конкурентоспроможності на міжнародних ринках,

– реформу системи доступу до медичного страхування,

– здешевлення ліків,

– посилення збройних сил,

– сприяння винахідникам та науковцям.

Ми не дамо помилкам минулого стримувати нас

«З цього моменту, Америка буде спиратись на наші сподівання, а не нітитись під вагою наших страхів. Нас буде надихати майбутнє. Ми не дамо помилкам минулого стримувати нас. Нас буде вести наше бачення. Ми не дамо сумнівам осліплювати нас», – підкреслив президент США.