«Наша боротьба за Україну триватиме» – Ауштрявічус у Європарламенті

Віталій Єреміца

Марек Гайдук

Брюссель – Флешмоб із участю європейських депутатів від різних держав та представників українських організацій і спільноти українців у Бельгії відбувся у середу в Європейському парламенті перед відкриттям пленарної сесії у Брюсселі. Завдання цього заходу полягало в тому, щоб привернути увагу до війни в Україні, а найголовніше – не допустити того, чого прагне Росія: забуття Майдану й полеглих українців за свободу своєї держави і та за європейські цінності, кажуть євродепутати.

Три роки минуло відтоді, як відбувся Майдан, і є небезпека того, що ці події можуть відійти у забуття. Це саме те, чого хоче Володимир Путін, у той час як окупація та війна в Україні тривають. Наша боротьба за Україну триватиме

​Пятрас Ауштрявічус, євродепутат від Литви, голова неформальної групи «Друзі європейської України», був одним з ініціаторів та організаторів флешмобу на підтримку України. «Три роки минуло відтоді, як відбувся Майдан, і є небезпека того, що ці події можуть відійти у забуття. Це саме те, чого хоче Володимир Путін, у той час як окупація та війна в Україні тривають. Тож ми про це говоримо й заявляємо на повний голос: ніхто цього не забув, і наша боротьба за Україну триватиме, зокрема, шляхом от таких символічних заходів у Європарламенті та Євросоюзі», – каже він.

Литовський європарламентар наголошує, що тільки «змінена, реформована Україна може стати об’єднаною, міцною державою, а українці повинні пам’ятати, що вони не одні, їх ніхто не залишив на узбіччі».

Україна повинна постійно залишатися в наших пріоритетах

Бельгійський євродепутат Марк Демесмакер нагадує латинське прислів’я: «Repetitio est mater studiorum» («Повторення – це мати навчання»). Так само й ми повинні повторювати, аби наш сигнал був чіткий: Україна повинна постійно залишатися в наших пріоритетах».

Наступний флешмоб в Європарламенті – святкування «безвізу»?

Ми сподіваємося, що наприкінці весни ми матимемо ще один флешмоб, присвячений скасуванню віз для України

«Ми тут нагадуємо про третю річницю Революції гідності. Щойно підписали візову лібералізацію для Грузії, а українці вже дуже близькі до такого ж результату: «тріалог» це вже підтримав, наступного тижня це ж підтримає наш профільний парламентський комітет, у квітні буде голосування на сесії. Ми сподіваємося, що наприкінці весни ми матимемо ще один флешмоб, цього разу присвячений скасуванню віз для України», – сказав європарламентар від Німеччини Міхаель Ґалер.

Війна ніколи не припинялася, українці боролися й боряться за свою та нашу свободу

Його співвітчизниця Ребекка Гармс, яка минулого тижня відвідала Авдіївку, каже, що треба пам’ятати, що «війна ніколи не припинялася, українці боролися й боряться за свою та нашу свободу, тож цей флешмоб – це той мінімум, який ми можемо зробити для наших українських друзів, які протистоять подальшій окупації Росії: час від часу нагадувати їм, що ми не забули, ми знаємо, що вони це роблять і для нас».

Численні громадяни України перебувають в російських в’язницях. Нагадуємо про це й всьому світові

Європейський парламент, демократичне представництво всіх народів Євросоюзу, постійно пам’ятає, що Україна перебуває у стані нав’язаної Росією гібридної війни та окупації Криму, заявила євродепутат від Естонії Мар’ю Лаурістін.

«Численні громадяни України перебувають в російських в’язницях. Ми пам’ятаємо про Олега Сенцова та інших мучеників. Нагадуємо про це й всьому світові й закликаємо Росію твердо дотримуватися своїх обіцянок та повернутися до поваги міжнародних прав та нормального правового спілкування між державами», – заявляє європарламентар від Естонії.