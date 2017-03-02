П’ять кроків до безвізового режиму України з ЄС мають зробити до літа

За умовами угоди, українські громадяни з біометричними паспортами матимуть право їздити у європейські країни (ЄС та інші учасниці Шенгенської угоди) як туристи, у справах бізнесу та у сімейних справах на термін до 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періоду.

Велика Британія та Ірландія зберігають окремий контроль над своїми кордонами, і дана домовленість їх не стосується.

Представники Європейської комісії та Європейського парламенту пояснили для «Голосу Америки», що угода з Україною має пройти ще приблизно п’ять процедурних етапів: схвалення у комісії Європарламенту і голосування на пленарному засіданні, затвердження Радою Європи, церемонія підписання, публікація в офіційному виданні ЄС.

Згідно з теперішнім розкладом, усі ці етапи, включно з перекладами і перевірками документів, мають бути завершені у квітні-травні. Після публікації рішення набирає чинності через 20 днів.

Єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос повідомив у Twitter, що у вівторок Європарламент, Єврокомісія і Рада ЄС схвалили рішення про лібералізацію візового режиму з Україною, і тепер він сподівається на «швидке ухвалення» остаточних рішень.

Встановлення безвізового режиму з Україною завершить переговорний процес, який тривав майже 10 років. Ще 2015 року Єврокомісія постановила, що Україна виконала всі вимоги з цього питання.

Брюссельська представниця британського аналітичного «Центру європейських реформ» Каміно Мортера-Мартінес сказала в інтерв’ю, що європейським лідерам бракувало політичної волі, щоб просувати цей процес швидше.

Початок переговорів про безвізовий режим з Україною співпав зі спалахом економічної рецесії і кризи спільної європейської грошової одиниці.

На тлі впровадження режиму економії та скорочення бюджетних витрат у багатьох країнах питання міграції та свободи пересування робочої сили стали болісними і суперечливими.

Масова імміграція виявилася одним з головних аргументів прихильників «Брекзиту» у Великій Британії.

Хвилі біженців з Сирії та інших країн створили ґрунт для посилення антиіммігрантських політичних сил у Франції, Нідерландах, Німеччині та інших країнах ЄС, де вимагають зменшити кількість чужинців.

Каміно Мортера-Мартінес вважає, що питання України у Брюсселі виглядає пов’язаним з проблемою російської агресії. Київ зараз не може контролювати велику ділянку свого кордону на сході, і частина української території перебуває під фактичним контролем російських сил.

«Угода про безвізовий режим з Україною забирає час, і Брюссель буде дуже уважно дивитися, що він робить, щоб не дратувати виборців у таких ключових країнах Європейсього Союзу як Нідерланди і Франція, які досі були рушіями євроінтеграції», – сказала Каміно Мортера-Камінес.