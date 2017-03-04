Кілька розслідувань зв’язків між Трампом і Росією набирають обертів

Масуд Фарівар

Оскільки американські спецслужби дійшли висновку, що в жовтні минулого року Росія втручалася у президентські вибори у США, шквал зливів та інтерпретацій лише примножили запитання щодо цієї суперечливої ситуації. За кілька тижнів до того, як міністр юстиції Джефф Сешнс самоусунувся від розслідування справи через зустрічі з послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком під час президентської кампанії 2016 року, про які він не повідомляв, за справу взялися правоохоронні органи і законодавці.

ФБР

ФБР веде щонайменше три окремих розслідування щодо ймовірності втручання російської сторони у перебіг американських президентських виборів і можливі зв'язки між Росією та Трампом. Про це минулого місяця повідомляло агентство Reuters, цитуючи теперішніх і колишніх урядовців, які попросили не називати їхніх імен:

«Відділок у Пітсбургу, який відповідає за розслідування щодо кібербезпеки, намагається ідентифікувати людей, які торік зламали комп'ютерні системи Національного комітету Демократичної партії».

«Відділок у Сан-Франциско намагається ідентифікувати людей, яких підозрюють у причетності до онлайн-особи Guccifer 2, яка опублікувала електронні листи Джона Подести – керівника передвиборчого штабу кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон».

«Контррозвідники бюро у Вашингтоні перевіряють заяви інформаторів і перехоплену міжнародну комунікацію».

Що стосується четвертого розслідування ФБР щодо Росії і Трампа, бюро взяло до розгляду серію розмов між колишнім радником національної безпеки Майклом Флінном та Кисляком, про які той не повідомив віце-президента Майка Пенса, що стало причиною його відставки 14 лютого.

Конгрес

А тим часом у Конгресі щонайменше п'ять постійних комітетів і один підкомітет ведуть розслідування щодо втручання Росії у вибори у США і контактів між наближеними до Трампа людьми з російськими офіційними особами:

«Комітету з розвідки Сенату, під юрисдикцією якого 17 розвідувальних агентств, наразі на ранніх стадіях розслідування, яке розпочалося в січні. Спочатку його члени зосередилися на російських хакерських атаках та дезінформації під час виборів, а тепер розширюють діапазон своєї діяльності, щоб охопити те, що описали як контакти між російськими офіційними особами і політичними кампаніями у США».

«Юридичний комітет Сенату, який здійснює нагляд за Міністерством юстиції та ФБР, проводить своє власне розслідування і звернувся до Міністерства юстиції, аби те відзвітувало і надало документи щодо обставин, які спричинили відставку Флінна».

«Юридичний підкомітет з питань злочинності і тероризму Сенату, який очолює Ліндсі Грем, оголосив на початку лютого, що планує провести розслідування щодо втручання Росії. Ця структура здійснює нагляд за Кримінальним відділом Департаменту юстиції, а також ФБР».

«Розвідувальний комітет Палати представників, якому доручено здійснювати нагляд за 17 розвідувальними органами, веде розслідування «питань, пов’язаних із розвідкою або контррозвідкою», що стосуються Росії і виборів».

«Юридичний комітет Палати представників, який здійснює контроль за Міністерством юстиції, проводить своє власне розслідування. Представники Республіканської партії планують написати листа міністру юстиції Сешнсу з проханням посприяти розслідуванню».

«Комітет Палати представників з нагляду та урядової реформи, головний слідчий комітет Конгресу, розглядає витік секретної інформації про Флінна і його контакти з Росією і направив листа в піар-компанію Leading Authorities, яка влаштовує публічні виступи, аби дізнатися, чи отримував Флінн виплати від російського уряду за появу на московському концерті у 2015 році».

Інші комітети Конгресу – такі, як Комітет з питань збройних сил і комітет із закордонних справ Сенату, – пройшли слухання щодо російських хакерських атак минулого літа. Голова Комітету з питань збройних сил, сенатор Джон МакКейн минулого місяця надіслав запит до Білого дому з проханням допомогти отримати інформацію про контакти Флінна з Росією.

Але з усіх цих розслідувань, мабуть, найвагоміші – ті, які веде Комітет з розвідки Сенату – структура, на рахунку якої такі гучні розслідування, як справа щодо суперечливих практик застосування тортур з боку ЦРУ в 2014 році і нападу бойовиків на два урядові об’єкти США в Бенгазі (Лівія) у 2012-му.

Комітет не просто має широкі повноваження в питаннях розвідки з необхідними для проведення розслідувань персоналом та ресурсами. Його розслідування користуються підтримкою рейтингового представника Демократичної партії Марка Ворнера. Розслідування ж під керівництвом республіканців демократи критикували, називаючи їх упередженими.

Що далі?

Ендрю Кент, професор Школи права Фордхем у Нью-Йорку, який активно висвітлював розслідування щодо Трампа і Росії, вважає, що ФБР і комітети Конгресу концентруватимуться на різних аспектах питання.

«ФБР зосередиться на тому, чи не порушувалися федеральні закони. Комітети Конгресу можуть розглядати ситуацію трохи ширше і не фокусуватися на порушенні конкретних законів», – каже Кент.

І хоч жодне з цих розслідувань не є дійсно незалежним, каже Кент, є принаймні чотири варіанти того, хто може довести процедуру до кінця:

– з'їзд спеціального комітету, спільно сформованого представниками Республіканської та Демократичної партій;

– створена в результаті з’їзду двопартійна комісія, подібна до панелі у справі 9/11;

– спеціальний прокурор;

– незалежний адвокат із делегованими йому повноваженнями генпрокурора.

Але, як припускає Кент, з огляду на опір Білого дому і республіканський контроль над Конгресом цими варіантами знехтують.

Річард Бен-Веністе, екс-керівник оперативної групи щодо Вотергейту, яка перевіряла колишнього президента Річарда Ніксона у 70-х роках, вважає, що Сешнс повинен передати контроль над розслідуваннями виконувачу обов'язків генпрокурора Дані Боенте. Боенте, за його словами, видається більш компетентним.

Іншим можливим кандидатом є Род Дж. Розенштейн, який є прокурором США в окрузі штату Меріленд, який був номінований Трампом на посаду заступника генпрокурора. Слухання щодо затвердження його кандидатури призначили на 7 березня.

«У сенаторів, вочевидь, буде багато запитань до нього щодо зв’язків між Трампом та Росією», – зазначає Кент.

Республіканці залишаються байдужими до закликів демократів створити спеціальну комісію з розслідування зв'язків між Росією і Трампом, але ідея, ймовірно, набиратиме обертів, коли нова інформація вийде на поверхню, припускає професор.

Наскільки пов’язані кампанія Трампа з Росією, невідомо, тому, на думку Бен-Веністе, зарано говорити про розслідування, подібне до Вотергейту, але певні паралелі є.

«Історично так склалося, що ми бачили подібну ситуацію, коли партія, захищаючи свою репутацію, запевняє, що немає потреби створювати спеціальні слідчі апарати для того, щоб громадськість пересвідчилася в цілісності розслідування. Щоразу, коли цей опір долають і спеціальне розслідування таки проводять, ми маємо змогу пересвідчитися, що не буває диму без вогню», – наголошує Бен-Веністе.

Переклала з англійської Ярослава Куцай