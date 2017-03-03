У Москві підтримали слова Трампа про «полювання на відьом» навколо контактів посла Росії у США

У Москві висловили згоду зі словами президента США Дональда Трампа про те, що скандали навколо контактів представників його виборчої кампанії з послом Росії у США Сергієм Кисляком – це «полювання на відьом». Із такими майже дослівно схожими заявами виступили міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і речник Кремля Дмитро Песков.

Песков на зустрічі з журналістами повторив ці слова Трампа, сказані в четвер, і заявив, що «після такої вичерпної характеристики нам додати більше нічого».

Лавров на прес-конференції теж послався на поширену у ЗМІ цитату, що події у США «дуже нагадують полювання на відьом чи часи маккартизму». Він підтвердив, що посли підтримують відносини «і з офіційними представниками виконавчої влади, і з парламентарями, громадськими діячами, неурядовими організаціями», і «цю практику ніколи ніхто не ставив під сумнів».

У четвер президент США Дональд Трамп, захищаючи свого міністра юстиції Джеффа Сешнза, назвав «тотальним полюванням на відьом» вимогу конгресменів-демократів до міністра подати у відставку через його викриті зустрічі з послом Росії у США Сергієм Кисляком іще під час передвиборчої кампанії, коли Сешнз, тоді сенатор, був чільним радником кампанії Трампа – під час затвердження на посаду він заявив, що таких зустрічей не мав, але днями був змушений визнати принаймні дві такі зустрічі після повідомлень преси про них.

Сешнз стверджував, що, заявивши під час затвердження під присягою, що не мав таких зустрічей, не збрехав, бо, за його словами, питання виборів у США на цих зустрічах не обговорював, а брав у них участь як сенатор, а не як радник кампанії. Але за кілька годин до виступу Трампа про «полювання на відьом» він був змушений у четвер пристати на іншу вимогу, вже від конгресменів обох провідних партій, і оголосити, що він самоусувається від належної йому за посадою участі в розслідуваннях щодо таких контактів із російськими посадовцями представників кампанії Трампа.

Також у четвер в адміністрації Трампа і в низці американських засобів інформації повідомили про ще низку таких контактів чільних представників кампанії Трампа з послом Росії, про які не оголошували раніше.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон. Нині, за повідомленнями преси, Федеральне бюро розслідувань США розслідує контакти і ділові зв’язки низки тодішніх і нинішніх помічників Трампа з російськими посадовцями.