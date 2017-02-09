Сенат США затвердив Джеффа Сешнса як міністра юстиції та генерального прокурора

Сенатор-республіканець Джефф Сешнс став міністром юстиції США, який за посадою є також генеральним прокурором. Його затвердженню чинили спротив демократи – через позицію висунутого президентом США Дональдом Трампом кандидата щодо громадянських прав та імміграції.

Кандидатуру 70-річного Сешнса підтримали переважно однопартійці-республіканці, які мають більшість у Сенаті. За нього проголосували 52 сенатори, проти були 47.

Слухання щодо затвердження кандидатури Сешнса відбулися ще в січні, до інавгурації президента Трампа. У відповідях на запитання сенаторів Сешнс вказав, що якщо Сенат схвалить його кандидатуру, то він домагатиметься найсуворішого дотримання чинного законодавства незалежно від своїх особистих поглядів. Це стосується недопущення катувань при допиті осіб, підозрюваних у тероризмі, права жінок на переривання вагітності, прав сексуальних меншин, стеження за громадянами і злочинів на ґрунті ненависті.

У минулому Сешнс, як і обраний президент Трамп, був активним прихильником застосування жорстких методів допиту терористів, включно з імітацією утоплення, але на слуханнях повторював, що чинний закон категорично забороняє таку практику і що обходити його він не буде.