Міністр юстиції США самоусунувся від розслідування контактів кампанії Трампа з Росією

Міністр юстиції США Джефф Сешнз оголосив, що самоусувається від будь-якої участі в розслідуваннях, пов’язаних із виборчою кампанією нинішнього президента США Дональда Трампа, після дедалі більшої критики членів Конгресу від обох провідних партій через його власні контакти з послом Росії під час тієї кампанії.

Як сказав він на прес-конференції, таке рішення він ухвалив за результатом «кількатижневих консультацій» із посадовцями Міністерства юстиції про те, чи варто йому йти на такий крок. Цими питаннями надалі займатиметься його заступник.

Джефф Сешнз, який уже визнав, що принаймні двічі за час кампанії зустрічався з послом Росії у США Сергієм Кисляком, заявив на прес-конференції, що брав участь у цих зустрічах саме як на той час сенатор, а зовсім не як радник кампанії Дональда Трампа.

Він запевнив, що не обговорював із послом питання, що стосувалися б кампанії. Тому, заявив Сешнз, він не сказав неправди, коли на слуханнях про його затвердження на посаді заявляв, що «не мав зустрічей із приводу кампанії Трампа з російськими агентами чи посередниками».

Незадовго до прес-конференції міністра юстиції Дональд Трамп виступив із заявою, що «цілковито довіряє» йому і не вважає, що той має самоусуватися від частини своїх обов’язків.

Тим часом як і демократи, і республіканці вимагали від Сешнза такого самоусунення, демократи також вимагають його відставки з посади міністра юстиції через те, що, як вони кажуть, той збрехав під присягою, коли на слуханнях у Сенаті про його затвердження заявляв, що не мав ніяких контактів із представниками влади Росії в перебігу кампанії Трампа і не знає, щоб такі зустрічі мав хтось інший у цій кампанії. У четвер Міністерство юстиції США офіційно визнало, що Сешнз, що був чільним радником виборчої кампанії Трампа, таки мав такі зустрічі, після того, як про них повідомило видання The Washington Post.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і очорнити суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон. Нині, за повідомленнями преси, Федеральне бюро розслідувань США розслідує контакти і ділові зв’язки низки тодішніх і нинішніх помічників Трампа з російськими посадовцями.