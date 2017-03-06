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06 Березень 2017, Київ 08:34
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Справа Насірова. Хроніка ночі (відео)

Справа Насірова. Хроніка ночі (відео)
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Адвокати голови Державної фіскальної служби Романа Насірова погодилися наполягати на розгляді справи саме в Солом’янському районному суді. Про це журналістам повідомив адвокат Олександр Лисак після обговорення проблеми зі своїми колегами, своїм клієнтом і народними депутатами, які підтримали вимогу активістів не випускати Насірова з будівлі суду. Саме цього вимагали активісти і члени громадських організацій «Автомайдан», «Центр протидії корупці» та інших, а також партії «Рух нових сил». Мітинг розпочався близько 19:00 – усі виїзди з суду заблокували. Остаточну заяву представник захисту зробив близько 4:00.

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