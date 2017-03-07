(Друкуємо мовою оригіналу)

Бессрочные отпуска, закрытие шахт и крупных заводов, а также ажиотаж вокруг мобильной связи в оккупированных городах – всё это реалии нынешних Макеевки, Донецка и Харцызска. Об этом пишет житель Донецка, наблюдающий за происходящим в режиме онлайн, блогер Станислав Васин. Что происходит с предприятиями, которые перешли под «контроль» незаконных вооруженных формирований, и что обещают населению – об этом в материале из Донецка.

После введения «внешнего управления» на предприятиях украинской юрисдикции в оккупации – часть данных объектов уже «закрыта» на неопределенный срок, а персонал отправлен в «отпуск».

В первую очередь проблемы начались в шахтной отрасли. Здесь они связаны не только с переходом под «контроль» боевиков ряда шахт, но и с блокадой и потерей украинского рынка сбыта. Так, в Макеевке на шахте «Бутовская» горняки перестали откачивать воду и были распущены по домам. Такая же ситуация и на другой макеевской шахте – «Коммунарской», которая находится в состоянии простоя. А с 7 марта останавливается шахта «Щегловская-Глубокая».

Не лучшая ситуация и на одном из крупнейших предприятий на оккупированной территории – «Харцызском трубном заводе», который также попал под «внешнее управление». До «изменения» менеджмента персонал работал на 2/3 ставки. Однако теперь сообщается, что цеха стоят абсолютно пустыми, а рабочие отправляются в «отпуск» на неопределённый срок.

Ещё один знаковый «национализированный» объект – отель люкс-класса «Донбасс-Палас». Как сообщают дончане, 6 марта около пяти вечера по «местному времени» туда подъехал грузовик, в который загрузили кофе-машины, стоявшие в отеле, а также ряд другого имущества гостиницы – и увезли.

Истерия с «внешним управлением» ударила и по местной мобильной связи. После отключения оператора «Лайф» и захвата офиса «Укртелекома» стали стремительно распространяться слухи о прекращении работы «Водафона» (бывшего «МТС»). Ввиду чего буквально за последние несколько дней число желающих приобрести пакеты «Феникса» – оператора боевиков – увеличилось в разы. Очереди из желающих насчитывали до ста человек, и это несмотря на то, что для покупки пакета требуется заполнить «форму» с личными данными и идентификационным кодом, что значительно увеличивает время покупки. Из-за этого обстоятельства на донецком радиорынке, а также в районе железнодорожного вокзала появились предложения о продаже сим-карт и пакетов без документов и очередей за 500-800 рублей, что в 5-7 раз превышает реальную стоимость (120 рублей или 46 гривен).

Появились спекуляции и с пенсионными выплатами, но пока – лишь информационные. На фоне недовольства пенсионеров пропажей гуманитарной помощи фонда Ахметова «Поможем» активизировались слухи о выплате к 9 мая всем участникам боевых действий времён Второй мировой войны по 10 тысяч рублей (3800 гривен).

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)