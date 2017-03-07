Канада продовжує військову місію в Україні (світова преса)

Канада продовжує військову навчальну місію в Україні, Росія – проти. Європа аплодує зміні тону президента США Дональда Трампа, Москва висловлює занепокоєння. Ці теми, серед іншого, перебувають у центрі уваги західних ЗМІ.

CBC News повідомляє, що Канада офіційно продовжила військову навчальну місію в Україні до кінця березня 2019 року. Таке рішення анонсували міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд і міністр оборони Харджит Саджан.

«Україна дуже важливий партнер для Канади і ми продовжуватимемо підтримувати її зусилля задля демократії і економічного зростання», – цитує Христю Фріланд CBC News.

Вона наголосила, що місія Канади в Україні є зусиллям обох країн щодо спільної роботи задля покращення військової здатності.

Харджит Саджан, своєю чергою, зазначив, що ключовим моментом канадської місії буде проведення тренінгів для українських військових, мовиться у матеріалі CBC News. Зокрема, канадські військові проводитимуть навчання для вибухотехніків, військової поліції, медиків та щодо модернізації логістичної системи.

Саджан зазначив, що допомогти Україні Канаду спонукали дії Росії.

До складу канадської оновленої місії увійдуть 200 солдатів, зазначає журналіст CBC News, така ж кількість, яка була визначена попереднім урядом консерваторів.

Москва, натомість, засудила рішення Оттави, назвавши його контрпродуктивним. Продовження місії «не сприяє політичному процесу в Україні, зокрема, передбаченому Мінськими угодами, діалогу між Києвом і Донбасом», – мовиться у заяві представника російського посольства у Канаді Кирила Калініна, якого цитує CBC News. Калінін зазначив, що натомість Канада має «тиснути на Київ», щоб він сконцентрувався на пошуку мирного вирішення конфлікту, а «не переслідувати свої військові цілі».

При цьому журналісти CBC News звертають увагу, що, представники Канади нічого не кажуть про можливе надання Україні зброї, що Київ лобіював ще під час попереднього консервативного уряду, але проти цього виступили правозахисні організації Канади.

Під час передвиборчої кампанії у США Дональд Трамп виступав за зближення з Росією і критикував НАТО, але після його вступу на посаду усе дещо змінилося, пише видання The Wall Street Journal. Трамп обрав своїми радниками прихильників жорсткого курсу у відносинах з Кремлем і почав прихильніше відгукуватися про НАТО.

Перші політичні кроки Дональда Трампа на посаді спантеличують навіть провідних експертів, пише The Wall Street Journal. Американські експерти припускають, що Трамп демонструє свої наміри перед переговорами з Москвою.

Але, зазначається у статті, у Європі зустріли позицію Трампа аплодисментами, натомість у Москві – з занепокоєнням.

Європейські ж дипломати впевнені, що «США не здадуть Східну Європу шляхом визнання зростання сфери впливу Росії». У Москві ж висловлюють занепокоєння щодо перевірок контактів між російськими чиновниками і радниками Трампа до інавгурації. «Істерія у США загнала політиків у пастку. Зустрічався з росіянином? Кінець кар’єри. Приховав це? До в’язниці», – цитує The Wall Street Journal російського депутата Олексія Пушкова.

У статті Bloomberg аналізується стан російської економіки. Видання пише, що економіка цієї країни вийшла зі стану рецесії «з невеликою допомогою хлопців в уніформі, перегляду статистичних даних і зростанню світових цін на нафту». Як же так сталося, запитує автор статті, адже йдеться про найтривалішу рецесію за останні 20 років.

Річ у тім, мовиться у статті, що скорочення російської економіки зупинилося на кілька кварталів раніше, ніж вважали. Це, зазначає Bloomberg, виявилося у результаті перегляду розрахунків департаменту досліджень і прогнозування Банку Росії. Федеральна служба державної статистики Росії не публікувати дані про поквартальне зростання з 2015 року. Тож у російському Центробанку вважали, що квартальне зростання почалося лише у другій половині 2016 року. Тепер же з’ясувалося, що зростання економіки Росії відновилося з першого кварталу 2016 року.

Частково це пояснюється перегрупуванням військових витрат у Росії, мовиться у статті. Двозначний відсоток підвищення витрат на озброєння тепер безпосередньо сприяє покращенню вихідних даних, чого раніше не було. А президент Росії Володимир Путін наразі перебуває у процесі реалізації наймасштабнішої програми щодо зміцнення збройних сил країни з часів Холодної війни.

Також, зазначає Bloomberg, важливу роль відіграють і світові ціни на нафту, які почали зростати завдяки тому, що минулого року країни ОПЕК домовилися про скорочення обсягів видобутку. У 2016 році на нафту і газ у Росії припало 40% доходів бюджету.