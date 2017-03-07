​Суд залишив під арештом рома, якого підозрюють у вбивстві дитини на Одещині

В Київському районному суді Одеси розпочались попередні слухання резонансної кримінальної справи, що набула розголосу в Україні і закордоном. Підсудний – представник ромської громади з села Лощинівка на Одещині. За звинуваченням у вбивстві маленької дівчинки йому загрожує довічне ув’язнення (частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України).
21-річного Михайла Чоботаря затримали через кілька днів після того, як у Лощинівці (Ізмаїльський район Одеської області) знайшли тіло 9-річної Ангеліни зі слідами зґвалтування. Чоловіка заарештували, вже півроку він перебуває в слідчому ізоляторі.
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Захист хоче додаткових експертиз. Правозахисники – правди
Адвокат Михайла Андрій Лещенко стверджує, що є підтверджені кількома ДНК-експертизами докази того, що злочин скоїла інша особа. «Під час досудового розслідування ми клопотали, щоб цю людину також було залучено до генетичного дослідження. Нам відмовили», – каже адвокат Лещенко. Підозрюваного захисник не називає, посилаючись на презумпцію невинності.
На тому, що слідство в цій справі має бути всебічним, а суд – неупередженим до представника ромів, наголошують і міжнародні експерти. «Є відчуття заангажованості. Відчуття, що звинувачуваний вже визначений як злочинець. Хоча сам він провину заперечує», – зазначила в інтерв’ю Радіо Свобода телефоном з Брюсселю керівниця Антидискримінаційного центру «Меморіал» Стефанія Кулаєва.
«Заради пам’яті дитини, яка зазнала страшної насильницької смерті, треба відстоювати правду», – вважає правозахисниця з організації, що понад 10 років займається захистом прав національних меншин.
В Лощинівці залишилось кілька ромських сімей. Інші поневіряються
Вбивство дитини наприкінці серпня спровокувало у селі Лощинівка погроми. Місцеві жителі розбили та спалили кілька ромських хат, а незабаром ромів вигнали з села.
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За даними Володимира Кондура, президента правозахисного ромського центру, свої домівки в Лощинівці через погроми залишили принаймні 7 жінок і 17 неповнолітніх дітей. Зараз ці люди, каже він, оселились або у родичів, або винаймають житло в райцентрі Ізмаїл на Одещині.
Очільник правозахисного ромського центру звертався з листом до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – просив втрутитися в ситуацію з примусовим виселенням ромів з Лощинівки. Конкретної відповіді, каже Володимир Кондур, не було. Не вирішене й питання з компенсаціями за житло, яке через погроми втратили роми. «Таке враження, що владі на це наплювати», – підсумовує він.
Підозрюваний залишиться під арештом ще на 2 місяці
Судове засідання в Київському райсуді Одеси 7 березня відбулося без матері загиблої 9-річної дівчинки. Не приїхали і родичі обвинувачуваного Чоботаря. Сторона захисту Михайла клопотала про домашній арешт для нього із застосуванням електронного браслету, а сторона обвинувачення наполягала на продовженні терміну перебування під вартою.
В результаті суд ухвалив рішення продовжити арешт на 2 місяці – до 7 травня.
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