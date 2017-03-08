Радіо Свобода Daily: Росія у Гаазі доповідала «у стилі типових кремлівських ЗМІ»

Доброго ранку!

Росія доповідає у Гаазі

Міжнародні судді почули виклад без жодних вагань у стилі типових кремлівських ЗМІ: на сході України йде «громадянська війна», яка настала після «державного перевороту» – як перейменували Революцію гідності в Москві. Провина Росії у збитті малайзійського лайнера рейсу MH17 не доведена, заявили росіяни, а озброєння для бойовиків «ДНР» та «ЛНР» жодним чином не надходить з Росії, а головним чином було роздобуте з «місцевих радянських арсеналів». Ба більше, за словами директора одного з департаментів російського МЗС Іллі Рогачова, багато з цих збройних складів «були розміщені в старих шахтах Донбасу й пізніше захоплені «повстанцями». Інше джерело озброєнь – трофейні, «під час відступу української армії», додав представник Росії в Гаазі.

У середу, 8 березня, свої контраргументи в Міжнародному суді ООН має представити українська делегація.

Тим часом білорусів лякають Революцією гідності

Раніше ми неодноразово Вам розповідали про хвилю мітингів проти декрету президента Лукашенка, який зобов'язує безробітних громадян заплатити податок у сумі близько 150 доларів. Цей декрет в народі назвали «декретом проти дармоїдів». Так от, 6 березня у Білорусі по центральному телеканалу показали фільм «Дзвінок другу», який проводить паралель між мирними народними протестами в Білорусі і розстрілом на Інститутській а Києві, пожежею в Будинку профспілок в Одесі, війною на Донбасі. Експерти називають цей фільм пропагандистським та кажуть, що мета його – налякати людей, які планували виходити на акції протесту. Якщо цікаво подивитись цю «штрашилку», то вона ось тут.

Насіров в СІЗО

Після ухвали суду про запобіжний захід у вигляді арешту, відсторонений від виконання обов’язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров перебуває в Лук’янівському СІЗО на загальних умовах. «Він в загальній чотиримісній камері. Коли він прибув, в камері перебувала одна людина», – повідомили в Мін’юсті. Тепер Насірову доведеться користуватися медичними послугами у СІЗО.

Ми ж вирішили піти трохи далі і в продовження теми підготували матеріал про те, як встановити, чи були діагнози підсудних чиновників правдивими, та чи несуть медики відповідальність за «політичні» діагнози.

Блокада стоїть – контрабанда їде

Журналісти «Донбас.Реалії» знайшли нові стежки, якими ділки перевозять товари на непідконтрольну Україні територію. Виявляється, логістичні центри, міні-ринки, побудовані Україною спеціально, аби полегшити людям з того боку купівлю українських товарів, перетворилися на справжні перевалочні хаби. Як каравани вантажівок потрапляють на окуповані угрупованнями «ЛНР» та «ДНР» території, дивіться в ексклюзивному розслідуванні «Донбас.Реалії».

«Сбербанк Росії» обслуговуватиме клієнтів із «документами» угруповань «ДНР» і «ЛНР»

У «Сбербанку Росії» заявили, що почали обслуговувати в своїх відділеннях клієнтів, що надають «документи» угруповань «ДНР» і «ЛНР». У Національному банку України відповіли: якщо інформація підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження санкцій.

Далі коротко про важливе:

– Документи на екстрадиційний арешт судді Чауса направлено в Молдову

– У Харкові суд скасував рішення міськради про почесне звання російському сенатору Олександру Шишкіну

– Прокуратура Київської області відстояла повернення державі земельної ділянки, так званого «Біличанського лісу».

На завершення у нас для Вас вражаюче фото запуску ракети Vega, двигун якої виготовлений на заводі «Південмаш» в Україні, а також підбірка десяти «фронтменів» Української революції 1917–1921 років.

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