«У Гаазі доповідає Росія. Складно терпіти маніпуляції і перекручування» – Зеркаль

Гаага – Росія заперечує всі звинувачення України у спонсоруванні тероризму на сході України та дискримінації українських меншин і кримських татар у Криму. Висловлюючи свої аргументи, захист Росії в Міжнародному суді в Гаазі, з одного боку, вдався до «термінологічного» протистояння, з іншого – заявив, що Київ хоче ввести Гаазький суд в оману і доповнив свою аргументацію істотною «порцією» трактувань, традиційно використовуваних Москвою для виправдання своєї агресії.

Росіяни та їхні іноземні адвокати в Міжнародному суді в Гаазі, користуючись формулою «найкращий захист – це наступ», у вівторок вже з перших слів пішли в атаку: представник Росії Роман Колодкін аргументував мету Києва так: українці хочуть залучити Міжнародний суд в українсько-російські питання, які навіть не входять до його юрисдикції. З іншого боку, стверджує він, Україна хоче використати судовий майданчик, аби «стигматизувати самоорганізовані Донецьку та Луганську «республіки».

Росія стверджує, що Міжнародний Суд ООН не має повноважень видавати Москві наказ припинити підтримку сепаратистів на сході України і в Криму, як цього прагне Україна.

Справа в тому, що це «явно не входить до компетенції суду», – заявив Роман Колодкін. Виступаючи 7 березня у Гаазі, він заявив, що твердження, що Росія бере участь у збройному конфлікті на сході України, безпідставні.

«Росія повністю виконує свої зобов’язання, відповідно до існуючих угод, на які посилається Україна», – каже він.

Міністерство закордонних справ Росії, водночас, оприлюднило повідомлення, мовляв, що «Україна не надала обґрунтувань своєї позиції щодо того, що є обставини, які підпадають під дію Конвенції про недопущення дискримінації».

Зброя «ДНР» та «ЛНР» «роздобута в шахтах»

Міжнародні судді почули виклад без жодних вагань у стилі типових кремлівських ЗМІ: на сході України йде «громадянська війна», яка настала після «державного перевороту» – як перейменували Революцію гідності в Москві.

Провина Росії у збитті малайзійського лайнера рейсу MH-17 не доведена, заявили росіяни, тим часом, озброєння для бойовиків «ДНР» та «ЛНР» жодним чином не надходить з Росії, а головним чином було роздобуте з «місцевих ще радянських арсеналів». Так, зокрема, заявив представник Росії на судовому розгляді, директор одного з департаментів російського МЗС Ілля Рогачов.

«Вчора судові повідомили про невпинний потік озброєнь через російсько-український кордон, яким, як передбачається, підтримується цей конфлікт, – каже він. – Але слід зазначити, що основне джерело озброєння та спорядження військовим «ДНР», «ЛНР» походить з арсеналів, успадкованих Україною в 1991 році від радянської армії, яка була призначена стримувати весь союз НАТО».

Рогачов додав, що багато з цих збройних складів «були розміщені в старих шахтах Донбасу й пізніше захоплені «повстанцями».

Інше джерело озброєнь – трофейні, «під час відступу української армії», – додав представник Росії в Гаазі.

В Криму «гармонійний розвиток всіх меншин» –представник Росії в Міжнародному суді

Тим часом в Криму не те, що не притискають та не переслідують татар і українців, а, навпаки, дають їм «державні посади», заохочують їхні мови і навіть зводять близькі для їхньої культури пам’ятники. На півострові, заявляє заступник директора департаменту з гуманітарного співробітництва і прав людини в МЗС Росії Григорій Лук’янцев, люди протягом десятиліть чекали моменту «возз’єднання з Росією» і нині там «триває гармонійний розвиток всіх меншин Криму». Інший захисник Росії, паризький професор Матіас Форто стверджує, що ситуація з кримськими меншинами після анексії поліпшилася.

«З часу зміни статусу Криму в 2014 році кілька елементів свідчать, що ситуація татар і українців там покращилася. 28 квітня того ж року президент Володимир Путін ухвалив декрет для реабілітації кримських татар і допомоги держави у їхньому відродженні й розвитку», – виголосив Форто.

А Україна, додає інший адвокат Росії, вдалася до «радикальних звинувачень, не надавши при цьому жодних переконливих свідчень».

Натомість, аби виставити Україну в негативному світлі, російський захист саме її й звинуватив у постійному «повному ігноруванні Мінських угод», небажанні йти на діалог, і саме вона до 2014 року вдавалася до утисків кримських татар», – стверджують представники Росії.

У середу, 8 березня, свої контраргументи в Міжнародному суді ООН має представити українська делегація.

Доводити банальність брехні й пропаганди – Зеркаль

Голова української делегації, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на своїй сторінці в мережі Facebook зазначила: «Сьогодні у слуханнях у Гаазі доповідає Росія.

У слуханнях у Гаазі доповідає Росія. Складно терпіти маніпуляції і перекручування, на яких нині будується політика Російської Федерації щодо України

Більшість з того, що ми почуємо, буде для нас не новим, але від того не менш важким, бо складно терпіти маніпуляції і перекручування, на яких нині будується уся політика Російської Федерації щодо України. І нормальною реакцією було би – не дивитись і ігнорувати. Але нам ще більше потрібна ваша увага. Потрібно уважно стежити і спростовувати усі маніпуляції. Спростовувати тут і зараз. Для себе і для ваших друзів. Доводити усю банальність брехні і пропаганди. Судові процеси добре надаються для таких доведень. Ганна Арендт сформувала таку актуальну сьогодні ідею про банальність зла саме під час судового процесу. Ваша аргументована реакція буде найоригінальнішим подарунком до 8 березня (бо для нас це не свято, а день, коли ми представлятимемо свої заперечення). Отже, уважно дивимось і реагуємо».

Щодо змісту аргументів, якими російська делегація відповідатиме на звинувачення України, Зеркаль зазначила, що це «буде квінтесенція тих маніпуляцій, які ми постійно чуємо від дипломатів і посадовців Російської Федерації і уривки яких доносяться до нас з російського телебачення».

Уся брехня від Російської Федерації буде спростована у середу під час української відповіді

При цьому голова делегації України в Міжнародному суді ООН запевнила, що «уся брехня від Російської Федерації буде спростована у середу під час української відповіді».

МЗС Росії заявило, що «має намір використати всі можливі засоби правового захисту». Делегація росіян на розгляді Міжнародного суду в Гаазі складається з майже 4 десятків осіб.

Напередодні Україна висунула запит до Міжнародного суду вдатися до запобіжних заходів для попередження погіршення ситуації і, найголовніше, захисту цивільного населення протягом часу, необхідного для розгляду справи.

У запиті про застосування запобіжних заходів Україна просить суд зобов’язати Росію припинити порушення міжнародного права. Зокрема, Україна звертається до суду з клопотанням змусити Росію забезпечити ефективний контроль за своїм кордоном, припинити постачання зброї до України, зупинити підтримку незаконних збройних формувань, які завдають шкоди цивільному населенню України, а також утриматись від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму.