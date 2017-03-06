Сторона України на суді в Гаазі: без захисту Міжнародного суду страждання українців триватимуть

Представники України в Міжнародному суді в Гаазі, де відбувся перший день публічних слухань у справі за позовом України проти Росії, закликали суд підтримати запропоновані запобіжні заходи, щоби попередити подальші страждання українців на сході та у Криму. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, присутній на слуханнях.

Джонатан Гімблетт, партнер юридичної компанії Ковінгтон, що має контракт з Україною для представлення її інтересів у Міжнародному суді, заявив, що заходи з запобігання подальших порушень, зокрема, підтримки Росією незаконних збройних формувань та актів етнічної дискримінації в Криму, «доречні та необхідні».

«Громадяни України страждали й продовжують страждати і сьогодні. Але без захисту цього суду їхні страждання далі триватимуть через серйозні, систематичні порушення людських прав руками Російської Федерації», – закликав він.

Джонатан Гамблетт у своєму виступі зупинився на детальному розгляді фактів дискримінації кримських татар та етнічних українців у Криму. Його колега Марні Чік натомість представила у суді детальні обґрунтування звинувачень Росії в підтримці та фінансуванні тероризму в східній Україні.

Ще один представник України, американський адвокат та професор міжнародного права Гарольд Гонджу Коу нагадав про збитий над Донбасом улітку 2014 року літак рейсу «Малайзійських авіаліній», атаки на цивільні квартали Маріуполя, Авдіївки, бомбардування пасажирського автобуса у Волновасі та інших актах агресії, спрямованих проти цивільних.

«Українці питають: що далі? Чи російська протиповітряна зброя має збити наступний пасажирський лайнер, як MH-17? Чи цивільні зони на кшталт Маріуполя будуть знову закидані ракетами? Чи російські ставленики обстріляють нове мирне зібрання, як у Харкові? Чи виживуть кримські татари на тлі руйнації їхніх установ та переслідування їхніх лідерів? Та й чи виживе у Криму українська культура й мова? Це – гірка реальність українців. Тому Україна має скромний запит: накажіть надати тимчасовий захист невинних людей України», – заявив правник.

Раніше під час свого виступу 6 березня представник України у суді, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль зокрема заявила, що «тактика Російської Федерації включає підтримку тероризму та актів расової дискримінації, пропаганду, підривну діяльність, залякування, політичну корупцію, кібератаки».

6 березня у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) розпочалися публічні слухання за позовом України проти Росії. Україна просить Міжнародний суд про тимчасові заходи на час розгляду справи. Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Очікується, що слухання про застосування тимчасових заходів триватимуть чотири дні. Україна представляє свої аргументи 6 та 8 березня, Росія – 7 та 9 березня.