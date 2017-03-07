Представник Росії у суді в Гаазі назвав бойові дії на Донбасі «громадянською війною»

Представник Росії під час публічних слухань в Міжнародному суді в Гаазі за позовом України проти Росії назвав бойові дії на Донбасі «громадянською війною».

«Росія почала свій виступ в Гаазькому суді з брехні. Конфлікт в східній частині України не громадянська війна. Це російська агресія проти українців», – прокоментувала цю заяву в twitter віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

6 березня у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) розпочалися публічні слухання за позовом України проти Росії. Україна просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи на час розгляду справи.

Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. 6 березня у ході слухань вона заявила, що Росія «безперервно порушує міжнародне право та права людини» і «продовжує надавати смертоносну підтримку незаконним збройним формуванням».

У вівторок, 7 березня, свої аргументи надає російська сторона.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».