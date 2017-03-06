Суд у Гаазі: Україна просить негайно припинити підтримку Росією збройних угруповань на Донбасі

Гаага – У понеділок Україна своїм виступом відкрила слухання Міжнародного суду в Гаазі у позові проти Росії. Упродовж першого судового засідання були представлені детальні обґрунтування звинувачень Росії в підтримці й фінансуванні тероризму, порушенні прав людини на сході України й етнічній дискримінації в незаконно анексованому Криму. У Палаці миру в Гаазі йшлося про численні задокументовані акти заохочення тероризму й насилля, етнічні утиски українців і кримських татар на анексованому Росією українському півострові.

Головний акцент протягом першого дня слухань був зроблений на вимозі прискорених тимчасових заходів, щоб захистити українців від подальшої агресії та дискримінації.

Перший день судового розгляду позову України проти Росії пройшов у ретельному викладенні всіх фактів агресії й всебічної підтримки проросійських сепаратистів з боку Москви.

Доповідач від української сторони, професор міжнародного права з Нью-Йорка Гарольд Гонджу Коу перерахував усі випадки грубих порушень Росією Конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму: нагадав про збитий російським «Буком» літак MH-17, про атаки на цивільні квартали Маріуполя, обстріли Авдіївки. Без упровадження запобіжних заходів для захисту українського населення, яке ніде у себе вдома не почувається в безпеці, криваві атаки й етнічна дискримінація триватимуть.

Звертаючись до суду, він розповів, чого Україна чекає від нього: «Не розв’язувати складних питань трактування угод чи досягати остаточного рішення щодо російської відповідальності за порушення цих угод. Все, що ми просимо, – аби суд тимчасово забезпечив захист невинних людей України, чиї права, захищені міжнародним законом, не були б понівечені протягом часу, коли вестиметься судовий розгляд».

Головне – домогтися від Москви припинити підтримку сепаратистів

Україна просить Міжнародний суд про тимчасові заходи на час розгляду справи. Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні». Вчинити тиск на такі групи, щоб надалі уникнути таких актів, а також утриматися від дискримінації в Криму, зокрема зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ та голова української делегації в Міжнародному суді в Гаазі, звернула увагу на те, що, за її словами, «тактика Росії – це підтримка тероризму, актів расової дискримінації, пропаганда, підривна діяльність, залякування, політична корупція та кібератаки». І при цьому вже впродовж трьох років Москва заперечує свою багатовекторну агресію проти України.

«Після численних спроб настав час визнати: вже досить. Це і є те, що привело нас сюди, в Міжнародний суд. У цей складний час ми, для захисту, мусимо довіритися міжнародно-правовим інституціям. Ця справа стане сигналом, що міжнародний правовий порядок може протистояти могутнім державам, які зневажають міжнародні закони й права людини», – зазначила Зеркаль.

«Ми повинні показати, що право переважає над силою»

Тим часом представник інтересів України Джонатан Ґімблетт, партнер юридичної компанії Ковінгтон, закликав суд підтримати застосування запобіжних заходів, щоб попередити подальші страждання українців на сході та в Криму.

Рішення Суду щодо запобіжних заходів можливе протягом кількох тижнів

«Тимчасові заходи, яких вимагає Україна від Міжнародного суду, є доречною і зваженою відповіддю перед загрозою непоправної шкоди, для захисту України протягом судового розгляду. А якщо Росія стверджує, що вона ніколи не відступала від вимог Конвенції (про боротьбу з фінансуванням тероризму), то у неї не повинно бути труднощів поважати порядок, а не протистояти йому», – заявив адвокат Ґімблетт.

Офіційно коментуючи ситуацію, Київ заявляє, що зазвичай: «Міжнародний суд розглядає запити про запровадження тимчасових заходів у прискореному порядку. Очікується, що суд винесе рішення впродовж кількох тижнів. Що стосується розгляду справи по суті, то протягом кількох найближчих місяців Міжнародний суд має визначити розклад подання сторонами процесуальних документів, після чого будуть призначені усні слухання».

Клімкін: головна мета позову в Гаазі – «захист життя та прав людей України»

Сьомого березня також у відкритому режимі слово буде надане представникам Росії.

Тим часом як Київ звинувачує Росію в порушенні конвенції ООН у боротьбі з тероризмом та в дискримінації, зокрема етнічних українців і татар у Криму, Кремль ці звинувачення заперечує, так само, як відкидає присутність своїх військ і військової техніки на сході України.

Що ж до позову Києва до Міжнародного суду, МЗС Росії заявило, що «має намір використати всі можливі засоби правового захисту».

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