Питання фемінізму для України неактуальне – Роздобудько

8 березня – Міжнародний жіночий день. Одне з головних свят у часи СРСР і день, який викликає шквал дискусій щодо доцільності його відзначення у сучасній Україні. А ще, за традицією, у цей день говорять про права жінок, їхню у роль у суспільстві і фемінізм. Саме про це Радіо Свобода поговорило з українською письменницею Ірен Роздобудько.

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​– Пані Роздобудько, Ви феміністка?

До питання фемінізму я ставлюся дещо іронічно, оскільки, думаю, що це питання позаминулого сторіччя

– До питання фемінізму я ставлюся дещо іронічно, оскільки, думаю, що це питання позаминулого сторіччя, коли жінка не мала права брати участь у виборах, коли їй платили меншу зарплату порівняно із чоловіком. Зараз такого не існує, тож тема фемінізму віджила себе. Тим більше в Україні, коли жінка завжди була господинею, сама займалася господарством, коли чоловіки були на Січі чи воювали.

– Чому питання фемінізму досі постає в Україні? І, здається, що дуже часто про нього починають говорити саме чоловіки.

– Якщо чоловік нормальний, то він мусить бути феміністом. Скажімо, як мій чоловік. Він готовий підносити жінкам сумки, подавати руку… Це для нього вважається честю, а не приниженням жінки.

– Думаєте, в Україні таких чоловіків багато?

– Можливо мені просто поталанило, але я таких чоловіків знаю, які поводяться з жінками так.

– А часто чоловіки Вам звільняють місце у метро?

– Так, якраз сьогодні. Я так здивувалася…

– Але Ви здивувалися?

– Я здивувалася і трошки образилася, оскільки подумала, що він вирішив, що я старша жінка, тож образилася лише з кокетства. А насправді це дуже приємно.

Якщо копнути глибше з точки зору психології жінку, яка вважає себе ярою феміністкою, то там буде дуже багато психологічних травм

Мені здається, що у нашому суспільстві, якщо копнути глибше з точки зору психології жінку, яка вважає себе ярою феміністкою, то там буде дуже багато психологічних травм і якоїсь неповноцінності, якщо вона так шалено буде боротися за свої якісь там жіночі права. Які?

– То чому ж в Україні продовжують говорити про фемінізм?

– Думаю, що це питання моди. Але для мене це пережиток минулого.

– Чи погоджуєтеся Ви з тим, що для України питання фемінізму є неактуальним?

Я б хотіла, щоб вони зрозуміли, що зараз вони мають абсолютно рівні права

– Абсолютно. Згодна, що це питання є неактуальним. А якщо жінка пригноблена, пригнічена, то, сказала б жорстоко: отже, їй це подобається, це її стиль життя, який їй подобається. Я б хотіла б, щоб їм це не подобалося, щоб вони зрозуміли, що зараз вони мають абсолютно рівні права. Питання фемінізму зараз є трохи анекдотичним. І для мене такі феміністки, я не розумію за що вони борються, просто анекдотичні персонажі.