8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок. У Києві, Львові, Харкові, Херсоні та інших містах України й світу пройшли феміністичні марші.



Цього року в Києві феміністичний марш пройшов під гаслом «Ні насильству всіх форматів, від роддомів до військкоматів!»



Понад сотня людей пройшли ходою від Софіївської площі до Оперного театру, далі до Хрещатика.



Біля Оперного театру на марш напали кілька людей, які намагалися облити учасників кефіром і зеленкою. Їх затримала поліція.