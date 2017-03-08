Понад 30 літніх людей, мешканців львівського геріатричного пансіонату, взяли участь у благодійній фотосесії «Дзеркало душі». Фотограф зі Львова Вікторія Істоміна ініціювала і реалізувала соціальний проект, щоб купити для будинку пристарілих нове обладнання для прально-дезінфекційної зони. Адже щодня потрібно прати понад 200 кілограмів речей. Фотомитець провела фотосесію у професійній студії і літні жінки та чоловіки фотографувались із немовлятами. Взяти участь у проекті зголосились батьки дітей, які й привели малечу для зйомок зі старшими людьми. Фотограф розповіла, що хотіла показати красу старших людей, їхній життєвий досвід. Літні люди, взявши малечу на руки, змінювались в обличчі. 30 березня відбудеться аукціон і за зібрані з портретів гроші куплять пральню для пансіонату.