Україна виступила в Гаазі з контраргументами проти «законодавчої гімнастики» Росії

Брюссель – Представники України та її захист на засіданні суду в Гаазі у середу намагалися розвіяти, як зазначали вони самі, намагання делегації Росії ввести в оману Міжнародний суд ООН, мовляв, звинувачення українців не мають підстав, а Гаазький суд не має для їхнього розгляду необхідних повноважень. Однак, першочергова вимога Києва залишилася та ж: запровадити негайні тимчасові заходи на час судового розгляду, аби не допустити продовження страждань українців і кримських татар через дії Росії, а також смертей безневинних людей на українському сході

«Законодавча гімнастика», «перекручування законів та фактів», «паралельна реальність» – такі характеристики лунали у середу щодо висловлених днем раніше «аргументів» Росії на свій захист у Міжнародному суді ООН. В Гаазі триває розгляд за звинуваченнями України, яка стверджує, що Росія надає зброю угрупованням «ДНР» і «ЛНР» на Донбас, чим порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. А розгорнута Москвою кампанія дискримінації неросійських громад в окупованому Криму – це порушення Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, наголошує українська сторона.

Про те, що Україна має справу з добре підготовленим російським захистом – пише на своїй сторінці у Facebook голова української делегації, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, і додає, що нині було «важливо показати, що наявної інформації достатньо для запровадження тимчасових заходів».

«Моя країна стоїть сьогодні перед цим Судом та вимагає його негайної допомоги не з метою вирішення численних позовних вимог України до Росії у зв’язку з зухвалими порушеннями міжнародного права, а для того, щоб запровадити негайні заходи захисту для тисяч, якщо не мільйонів невинних людей та надати вкрай необхідний захист для всіх громадян України на Сході України та в Криму», – зазначила Олена Зеркаль.

Населення України потребує захисту Міжнародного суду – Гонджу Ко

Представник української сторони, американський професор Гарольд Гонджу Ко нагадав, що Росія каже, що мовляв, «немає необхідності у запровадженні цих невідкладних заходів, бо малайзійський лайнер MH17 вже збитий, а атака цивільних в Авдіївці вже минула». «Але якщо Росія не охоронятиме свого кордону, то вже завтра ще більше небезпечної зброї може прибути до Східної України», – заявив доповідач від України, надаючи аргументи необхідності термінових заходів.

«По-перше, умови нестабільні і можуть швидко змінитися. По-друге, вразливе населення потребує вашого захисту – йдеться про невинне цивільне населення України. По-третє, тому що триває напруга через тривалий конфлікт, якому досі не знайдене вирішення. І, по-четверте, атаки тривають, і вони призводять до смертей, поранень та переміщення місцевого населення», – наголосив професор міжнародного права.

«Законодавчою гімнастикою» хитрий російський захист «замаскував очевидні переконання» і свідчить, що міжнародні закони, за якими живуть інші нації, Росії не стосуються

Гонджу Ко підсумував: «Законодавчою гімнастикою» хитрий російський захист «замаскував очевидні переконання» і свідчить, що міжнародні закони, за якими живуть інші нації, Росії не стосуються».

Втім, більша частина засідання суду в середу була присвячена запереченню тверджень Росії. При цьому, Марні Чік та Джонатан Гімблетт, партнери України з юридичної компанії «Ковінґтон», доводили, що заявлені «гармонійний розвиток нацменшин у Криму», звинувачення Києва у невиконанні Мінських угод, чи, як заявляли росіяни, що представники угруповань «ДНР-ЛНР» є офіційними переговорниками в Мінську, – все це неправда та викривлені факти. Натомість, зброю на схід України, грубо порушуючи існубчі правила, Росія постачає своїми так званими «гумконвоями».

Два пакети вимог: щодо Донбасу та Криму

Тим часом, Україна чекає від Міжнародного суду ООН тимчасових заходів для Донбасу та Криму.

Що стосується Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, то Україна просить суд застосувати такі тимчасові заходи:

a) Російська Федерація має утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити стан розгляду або продовжити терміни розгляду суперечки (в Міжнародному суді ООН) в рамках Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, або ускладнити винесення рішення в рамках даної суперечки.

b) Російська Федерація має здійснювати належний контроль над своїми кордонами, щоб запобігти подальшому фінансуванню тероризму, в тому числі – постачання зброї з території РФ на територію України.

c) Російська Федерація має зупиняти і запобігати здійсненню всіх грошових переказів з території РФ, а також постачання зброї, транспортних засобів, обладнання, здійснення навчання груп, які беруть участь у терористичних актах проти мирного населення в Україні, або тих, про яких РФ відомо, що вони можуть брати участь у терористичних актах в майбутньому, включаючи, але не обмежуючись «ДНР», «ЛНР», групою «Харківські партизани» і пов’язаними з ними групами та особами.

d) Російська Федерація має вжити всі залежні від неї заходи, щоб будь-які групи, що діють в Україні, і раніше отримали з території РФ грошові кошти, зброю, транспортні засоби, обладнання та навчання, надалі утримувалися від виконання терористичних актів проти мирного населення в Україні.

Щодо Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Україна просить суд вжити тимчасові заходи, зобов’язавши Росію:

a) утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити або продовжити суперечку щодо порушення цієї Конвенції або зробити справу складнішою для вирішення;

b) утримуватися від будь-яких проявів расової дискримінації проти осіб, груп або установ на території, яка перебуває під контролем РФ, включаючи Кримський півострів;

c) припинити дії і утримуватися від подальшої боротьби проти кримськотатарського народу у політичній і культурній сферах, в тому числі призупинити дію указу про заборону Меджлісу кримськотатарського народу і відмовитися від виконання цього указу і аналогічних заходів на час розгляду даної справи.

d) застосувати всі необхідні заходи, щоб зупинити зникнення кримських татар, та негайно розслідувати ті зникнення, які вже мали місце;

e) припинити і утримуватися від подальшої боротьби проти етнічних українців в Криму в сфері політики і культури, включаючи призупинення обмежень на освіту українською мовою, поважати право на освіту українською мовою, доки ця справа перебуває на розгляді.

У четвер на заключному раунді слухань у Міжнародному суді в Гаазі у справі «Україна проти Росії» знову слово матиме російська делегація.