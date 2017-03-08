Зеркаль закликала суд в Гаазі на час розгляду справи проти Росії запровадити термінові заходи

Голова делегації України заступник міністра закордонних справ з євроінтеграції Олена Зеркаль закликала Міжнародний суд в Гаазі на час розгляду справи «Україна проти Росії» запровадити низку термінових заходів.

«Невиправдані страждання, завдані українському народові вимагають відповідальності у рамках міжнародного права, але це питання для іншого дня… Ми вимагаємо негайних заходів для захисту й порятунку тисяч, а можливо й мільйонів невинних життів, а також вкрай необхідного захисту українців на сході та в окупованому Криму», – заявила Зеркаль.

Голова української делегації перерахувала ці вимоги, зокрема, Росія має утриматися від будь-яких дій, що можуть погіршити, або поглибити спір під егідою Комітету з ліквідації расової дискримінації, перед Міжнародним судом, чи ускладнити його вирішення.

«Росія має утриматися від будь-яких актів расової дискримінації проти людей, груп чи установ на підконтрольних їй територіях, включно із Кримським півостровом.Росія має припинити й утримуватися від актів політичних і культурних заборон проти кримських татар, включно із відміною декрету, що забороняє Меджліс. Росія на час розгляду у Міжнародному суді має припинити й утримуватися від актів політичних і культурних заборон проти етнічних українців в Криму», – зазначила вона.

Напередодні звинувачення української сторони у суді в Гаазі були заперечені представниками Росії.

6 березня у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) – головному судовому органі ООН – розпочалися публічні слухання за позовом України проти Росії. Україна просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи на час розгляду справи.

Серед них – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не здійснювали таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».