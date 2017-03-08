Українська делегація в суді в Гаазі виступила із доказовою базою щодо дій Росії на Донбасі

Українська делегація в Міжнародному суді ООН виступила із доказовою базою щодо того, що дії Росії на сході України, її фінансова та матеріальна підтримка збройних угруповань сепаратистів – це не що інше, як спонсорування тероризму.

Напередодні такі твердження були заперечені представниками Росії.

«Росія заявляє про заборону фінансування тероризму на сході України, а тим часом, фінансує терор. В Криму Росія заявляє про викорінення всіх форм расової та етнічної дискримінації, натомість, веде там кампанію культурного знищення щодо неросійських етнічних груп», – заявив Гарольд Гонджу Ко, доповідач від української сторони, професор міжнародного права з Нью-Йорка.

Україна повторила звернення до Міжнародного суду про впровадження тимчасових заходів на час розгляду справи.

Серед них – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не здійснювали таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

6 березня у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) – головному судовому органі ООН – розпочалися публічні слухання за позовом України проти Росії. Україна просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи на час розгляду справи. Під час слухань уже виступили і українська, і російська сторони.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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