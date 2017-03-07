Представник Росії у суді в Гаазі: джерело озброєнь сепаратистів – радянські арсенали, зокрема в шахтах

У Міжнародному суді ООН в Гаазі представник Росії Ілля Рогачев, виступаючи на сьогоднішньому засіданні, заперечив, що Росія надає сепаратистам Донбасу зброю та спорядження, заявивши, що вони знаходять в старих складах, колишнього СРСР, успадкованих Україною.

«Вчора судові повідомили про «невпинний потік озброєнь через російсько-український кордон», яким, як передбачається, підтримується цей конфлікт. Але слід зазначити, що основне джерело озброєння та спорядження військовим «ДНР-ЛНР» походять з арсеналів, успадкованих Україною в 1991 році від радянської армії, яка була призначена стримувати НАТО», – заявив він.

Рогачов додав, що багато з цих збройних складів «були розміщені в старих шахтах Донбасу й пізніше захоплені повстанцями».

За його словами, інше джерело озброєнь – трофейні, «під час відступу української армії».

6 березня у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) розпочалися публічні слухання за позовом України проти Росії. Україна просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи на час розгляду справи.

Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. 6 березня у ході слухань вона заявила, що Росія «безперервно порушує міжнародне право та права людини» і «продовжує надавати смертоносну підтримку незаконним збройним формуванням».

У вівторок, 7 березня, свої аргументи надає російська сторона.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».