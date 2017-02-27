«Шахтарі й трактористи» мають на Донбасі 700 російських танків – генерал Романенко

Гості передачі «Ваша Свобода»: Ігор Романенко, генерал, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ; Леонід Матюхін, речник прес-центру АТО; Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва; Муса Магомедов, директор «Авдіївського коксохімічного заводу»

Підтримувані Росією бойовики знищують шахту «Бутівка» біля Донецька, заявив в ефірі Радіо Свобода речник штабу АТО Леонід Матюхін. Райони «Бутівки», а також Авдіївки й інших населених пунктів цього напряму потерпають від обстрілів. Україна і бойовики звинувачують у черговому загостренні одне одного. За даними української розвідки, противник використовує на Донбасі близько 700 танків. Це більше, ніж є у Німеччині та Британії разом узятих, констатує генерал Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ. Російських військ на Сході України зараз, за даними української сторони, до 50 тисяч осіб. Військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій не виключає подальший розвиток силового сценарію росіян. Тим часом гуманітарна ситуація в Авдівці залишається складною. Коксохімічний завод, що живить місто теплом, працює на половину потужності й перебуває під загрозою повної зупинки, розповів директор заводу Муса Магомедов.

Олександр Лащенко: Яка ситуація в Авдіївці?

«Бутівка» – впала символічна споруда шахти. Там стояв наш прапор. Хлопці сказали: цей прапор встановлять у Донецьку

​Леонід Матюхін (перебуваючи в Авдіївці): Ситуація не змінилася. Періодично з танку, 120-мм мінометів продовжують обстрілювати наші позиції в районі Авдіївки, шахти «Бутівка».1,5 години тому повернулися з шахти – вже впала наша символічна споруда шахти, де ліфт опускав шахтарів донизу. Там стояв наш прапор. Це, напевне, дуже сильно нервувало бойовиків. З хлопців наших ніхто не постраждав. Хлопці сказали, що цей прапор вони встановлять у Донецьку.

Угруповання з боку росіян не нараховує військовослужбовців і техніки, яка забезпечила б початок широкомасштабного наступу. За останніх півроку наші підрозділи стали переходити від оборони до проведення контратак

У самому населеному пунктів ситуація складна. По Фільтрувальній станції бойовики придумують різні фейкові ситуації. Не думаю, що можуть бути найближчі дні атаки. Спроби, які вони робили, – безглузді. Прекрасно знали, що відправляють людей на забій.

Олександр Лащенко: Пане Романенко, Авдіївка знову – це щось масштабне чи локальне загострення?

​Ігор Романенко: Угруповання на кордоні з боку росіян не нараховує таку кількість військовослужбовців і техніки, яка забезпечила б їм початок широкомасштабного наступу. За останніх півроку наші підрозділи, отримавши відповідне забезпечення, досвід, стали сміливо себе поводити і під час бойових дій переходити від оборони до проведення контратак. І у «сірій» зоні нові ділянки займати, жодним чином не порушуючи «Мінських угод». Сама промзона – теж зайшли вперед, оволоділи районом, перерізали постачання у горлівський гарнізон противника техніки, озброєння, людей із Донецька. Бойовикам доводиться об’їзними шляхами користуватися.

На Донбасі до 50 тисяч російських вояків. Торік на навчаннях було до 250 тисяч вояків, в цьому очікується до півмільйона

Цей досвід для росіян не новий. Вони так себе поводили у війнах – і в грузинській, і в придністровській, у Чечні. На сьогодні на Донбасі до 50 тисяч російських вояків. Вони готуються до серпня провести широкомасштабні навчання на території Росії. Таке вони робили в 2014 році перед тим, як анексувати Крим. Якщо торік це було до 250 тисяч вояків, то в цьому році очікується до півмільйона.

Олександр Лащенко: Пане Козій, можливий повномасштабний наступ росіян на Донбасі?

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Кількість виявлених танків не відповідає кількості наявних екіпажів. Екіпажі можуть бути завезені ззовні дуже швидко

​Ігор Козій: Кількість виявлених на окупованій території Донбасу танків не відповідає кількості наявних екіпажів. Це свідчить, що екіпажі можуть бути завезені ззовні. І це може зробитися дуже швидко. Цифра танків, заявлена Головним управлінням розвідки, близько 700 танків. Це дуже велика цифра!

Не виключаю і подальший розвиток силового сценарію. Готовність повинна бути серйозна

При всіх маневрах, які пробують організувати там, я не виключаю і подальший розвиток силового сценарію. Готовність повинна бути серйозна, з точки зору саме готовності використання протитанкових засобів і протиповітряних засобів. Тут треба тримати руку на пульсі.

Олександр Лащенко: Пане Романенко, 700 танків – це багато?

«Шахтарі і трактористи» змогли закупити 700 танків – більше, ніж в Німеччині і у Великій Британії разом взятих!

​Ігор Романенко: Це (700 танків – ред.) більше, ніж в Німеччині і у Великій Британії разом взятих! У так званих «республіках» із воєнторгу «шахтарі і трактористи» змогли закупити стільки танків, підготувати стільки екіпажів, більше, ніж у розвинутих країнах у військовому сенсі. Зрозуміло, що це російські танки, російські екіпажі в більшості своїй, взагалі російський офіцерський склад, дуже багато підготовлених добровольців, тобто росіян через військкомати призвані, які перебувають там, ведуть з нами бойові дії.

Олександр Лащенко: Пане Магомедов, яка зараз ситуація на «Авдіївському коксохімічному заводі»?

Муса Магомедов (переклад): Працює два цехи з чотирьох. Завантаження – 50%, що дозволяє забезпечувати теплом місто, і насосна електрогенерація є на сьогодні. Востаннє були потрапляння снарядів у залізничний цех в період загострення – 29 січня, 1-2 лютого. А так, слава Богу, проносило.

Ми весь час перебуваємо під загрозою (повної зупинки «Авдіївського коксохіму» – ред.). Наша генерація розрахована на самостійне виробництво, і ми в ручному режимі підтримуємо частоту. Будь-яке потужне обладнання вийде з ладу – може розвалити всю систему. Тому це може статися в будь-який час. Плюс питання, пов’язанні з блокадою, стабільності нам не додають. Ми працюємо усім складом. Поки що ще нікого не виводили на простоювання. Але, скоріш за все, першого числа доведеться.