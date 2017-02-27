Бойовики з «ЛНР» і «ДНР» вимагають припинити блокаду на Донбасі до початку березня

Бойовики з угруповань «ЛНР» і «ДНР» вимагають припинити транспорту блокаду на Донбасі до початку березня.

«Ми змушені оголосити, що якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада буде знята, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР». Ми перестанемо постачати вугілля в Україну», – йдеться в спільній заяві ватажків угруповань, яку поширили сепаратистські сайти.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎