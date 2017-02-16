Блокувальники постачання вугілля шкодять своїй державі – Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що учасники блокування залізниці на сході України не блокують сепаратистів, а в першу чергу шкодять своїй державі. Через блокаду рішення про введення надзвичайного стану в сфері енергетики ухвалив український Кабмін. В уряді повідомили про введення так званого «ручного управління» енергосистемою для того, щоб уникнути віялових вимикань. Добровольці, які пікетують залізничні перевезення, заявили, що будуть продовжувати блокаду. Керівництво найбільшого власника українських теплових електростанцій ДТЕК заявило, що блокування поставок незаконне і що вугілля на станціях вистачить на 3 тижні.

Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля; якщо його купувати за кордоном за системою «Роттердам+», це вийде вдвічі дорожче; до того ж можуть вийти з ладу ТЕЦ, і від цього постраждають, у першу чергу, мирні українці – такими факторами мотивували введення надзвичайного стану в енергетиці Кабінет міністрів і Міністерство енергетики України.

В Україні поки що достатньо палива на теплоелектростанціях, до того ж можна збільшити з 50 до 60% частку електроенергії з атомних станцій, проте вже зараз необхідно вводити економний режим на теплових блоках, заявив міністр палива й енергетики України Ігор Насалик. Для цього необхідно переводити енергосистему в так званий «ручний режим» управління. Поки про віялові вимикання мова не йде, вважає міністр.

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«Ми надто добре підготовилися до сезону. У нас на складах і ТЕС и ТЕЦ 900 тисяч тон антрацитової групи. Це наш баланс, який не можна зрушити вимкненням. Ми підготували енергосистему до праці. І всі ці заходи (введення надзвичайного стану — ред.) й робляться, щоб відмовитись від будь-яких вимикань», – заявив Ігор Насалик.

Чому за 3 роки не переобладнали ТЄС на споживання вугілля, яке видобувають на підконтрольній території України? – Семенченко

Блокування перевезень вугілля незаконне, вважає керівництво ДТЕК – компанії, якій належать 9 із 14 теплових електростанцій України. На деяких із них вугілля залишилося на 3 тижні.

У ДТЕК так прокоментували своє бачення наслідків блокади: «ДТЕК не закуповує вугілля на Донбасі, а поставляє з власних шахт, які зареєстровані в українській юрисдикції незалежно від того, чи перебувають вони на контрольованій, чи ж тимчасово неконтрольованій території. У зв’язку з блокадою поставки антрациту з тимчасово непідконтрольних територій на Криворізьку та Придніпровську ТЕС зупинилися повністю. Також не постачається вугілля газової марки на Зуївську ТЕС».

Торгівля з окупованими територіями буде заблокована незалежно від рішень Кабміну, заявив ініціатор пікетування торгівлі, народний депутат Семен Семенченко. На його думку, за 3 роки конфлікту на сході Україна вже могла адаптувати свої електростанції під доступне вугілля. Семенченко вважає, що підстав для введення надзвичайного стану немає.

«Насправді ніяких передумов для цього немає. Чому за 3 роки не зроблено нічого для того, щоб переобладнати наші ТЕС на споживання вугілля, яке видобувають на (підконтрольній – ред.) території України?» – вважає Семен Семенченко.

Учасники блокування залізниці не блокують бойовиків, а шкодять своїй державі — Петро Порошенко

Ще у 2015 році Юрій Луценко, тоді лідер фракції «Блок Петра Порошенка», заявив, що президент підтримує блокаду поставок із окупованих територій. Ось що він заявив тоді у Верховній Раді: «Президент України вважає, що ракова пухлина підлягає блокаді. Практика голови Луганської військово-цивільної адміністрації пана Москаля, який заборонив будь-яке пересування транспорту з окупованої території, визнана правильною, вона повинна бути поширена і на територію Донецької області».

Зараз президент України Петро Порошенко вважає, що учасники блокування залізниці не блокують бойовиків, а в першу чергу шкодять своїй державі. Така позиція викладена на сайті президента.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)