ЄС: блокада на Донбасі суперечить інклюзивному підходу до громадян України

Європейський союз закликає припинити блокування залізничного сполучення на Донбасі, яке може негативно вплинути на громадян України по обидва боки лінії розмежування у зоні конфлікту на сході України.

«Блокування залізничного сполучення між територіями, підконтрольними уряду, і тими, що на даний час непідконтрольні владі України, суперечить дуже необхідному інклюзивному підходу до громадян України, які проживають на непідконтрольних уряду територіях. Відповідальні за початок блокади повинні негайно її припинити. Влада ж має вирішити цю проблему у пріоритетному порядку», – заявила 16 лютого Майя Коціянчич, речниця голови європейської дипломатії Федеріки Моґеріні.

Вона наголосила, що внаслідок блокування зменшуються обсяги поставок вугілля з окупованих територій, внаслідок цього функціонування найбільших електростанцій в Україні може опинитися під загрозою.

«Це може призвести до серйозної енергетичної кризи в країні, що зашкодить громадянам України по обидва боки лінії розмежування. З огляду на це, план заходів щодо окремих районів Донецької й Луганської областей, ухвалений Кабінетом міністрів України у січні, є важливим, адже полегшить життя місцевого населення», – сказала Коціянчич.

Речниця ЄС додала, що більша прозорість руху товарів через лінію розмежування на Донбасі є невід’ємною для боротьби проти нелегальної торгівлі й контрабанди.

«Ми закликаємо владу України посилити свої зусилля у цьому напрямку. Мінські домовленості залишаються основою мирного і довготривалого розв’язання конфлікту, а ЄС продовжує рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України», – наголосила вона.

Президент України Петро Порошенко 16 лютого назвав блокування залізниці на Донбасі «дестабілізуючим фактором» і повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України розгляне це питання.

15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про надзвичайні заходи в енергетиці, які вступлять в дію з 17 лютого і будуть чинними один місяць.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ – Лисичанськ – Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.