Порошенко: список товарів, які можна перевозити через лінію зіткнення, переглянуть

Президент України Петро Порошенко заявив, що перелік товарів, що дозволяється перевозити через лінію зіткнення на Донбасі, переглянуть.

«Вчора на нараді у мене в адміністрації, в якій брали участь прем’єр-міністр України, ми домовилися ще раз переглянути і обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення», – сказав Порошенко в Києві на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Також, за його словами, силові структури отримали доручення щодо посилення боротьби з контрабандою.

Напередодні уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.

«Закликаю всіх тих, хто блокує, розблокувати постачання тільки вугілля. Все інше – будь ласка, блокуйте, контролюй, боріться з контрабандою», –сказав він під час позачергового засідання уряду.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ – Лисичанськ – Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.