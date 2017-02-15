Усі критикують мінський процес, але він насправді працює – міністр

Українська держава поверне контроль над Кримом – для цього Київ робитиме все можливе, заявив міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. За його словами, українська влада вже має «стратегічне бачення» деокупації півострова. Що стосується Донбасу, то блокаду непідконтрольних територій посадовець називає «ножем у спину» політико-дипломатичному процесові. За даними міністра, Донбас має міцні економічні зв’язки з іншими регіонами, тому обмін товарами з непідконтрольною територією важливий для економіки всієї України.

Україна має напрацьовані документи про стратегію деокупації Автономної Республіки Крим, які регулюють різні питання діяльності влади, каже міністр Вадим Черниш.

«Десь сектору оборони, десь сектору безпеки, десь цивільних органів… Документи мають відповідний гриф із обмеженням. Це стосується більше військового компоненту. Це питання стримування або забезпечування безпеки всієї території України з боку тієї армади російської, військові підрозділи якої зараз розташовані на території Криму. Міністерство інформаційної політики разом з іншими органами влади працює над відновленням мовлення. Міністерство культури займається культурною спадщиною, яка залишилася в Криму», – каже посадовець.

Електропостачання Авдіївки відновили з непідконтрольної території

Актуальним питанням зараз для міністерства є блокада непідконтрольних територій, у якій беруть участь ветерани АТО і низка народних депутатів. На думку міністра, з ОРДЛО торгувати можна і треба. За його словами, зиск для України чималий – підприємства, частина з підприємств, які перебувають на непідконтрольних Києву територіях, сплатили 31,6 мільярда гривень податку у держбюджет.

Сам факт блокади шкідливий для всієї країни, переконаний Вадим Черниш.

10 місяців відстоювали позицію України, щоб зберегти контроль за частиною цілих галузей економіки на непідконтрольних територіях. Міжнародні партнери, у тому числі і Росія, погодилися… Але почалися дії, яких ми не очікували. Це і є «ніж у спину» політико-дипломатичному процесові

«Всі звикли критикувати мінський процес, але він працює насправді. 10 місяців відстоювали позицію України, щоб зберегти контроль за частиною цілих галузей економіки на непідконтрольних територіях. Міжнародні партнери, у тому числі і Росія, погодилися… Вдалося зберегти контроль за частиною української залізниці, «Укренерго»… Але почалися дії, яких ми не очікували. Це і є «ніж у спину» політико-дипломатичному процесові. Хтось хотів би заблокувати водопостачання Донецьку – автоматично заблокував би водопостачання в Маріуполь. Це ж саме з електроенергією. Луганська ТЕС у Щасті споживає вугілля з непідконтрольних територій, але це єдине джерело електроенергії для Луганської області. Авдіївка – відновили енергопостачання з непідконтрольної території. Ще залізниця, металургія, хімічна галузь, вугільна», – каже Черниш.

У Міністерстві з тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб також нагадують, що юридично контрабанди на лінії розмежування не існує – тільки «порушення порядку переміщення товарів».

Великі товарні обсяги поставок – там зараз діють злочинні угруповання, можуть монополізувати поставки, розподіляти і мати з того великий зиск. Цього хочемо уникнути

«Є наказ 415 СБУ, в якому є перелік усіх видів товарів, які можуть легально переміщуватися через лінію зіткнення. Існує понад два роки. Також є суб’єкти господарської діяльності, яким СБУ і Фіскальна служба дозволили перевозити. Там немає того, що зараз називають блокувальники. Немає! Людина буде мати можливість невелику кількість товарів перевезти на непідконтрольну територію з підконтрольної – не бачу нічого поганого. Великі товарні обсяги поставок – там зараз діють злочинні угруповання, можуть монополізувати поставки, розподіляти і мати з того великий зиск. Цього хочемо уникнути», – наголосив міністр.

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(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)