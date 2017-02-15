Учасники блокади Донбасу діють синхронно із сепаратистами – міністр

Блокувальники непідконтрольної території Донбасу своїми діями допомагають сепаратистам відібрати в України промислові підприємства, заявляє міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

«Це синхронні дії з тими, хто хотів відібрати у нас промислові галузі на непідконтрольній території, хто блокував їхню роботу раніше. Ця синхронність викликає низку питань», – сказав Вадим Черниш в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, українська делегація у Мінську боролася за те, щоб Україна зберегла контроль над важливими для економіки підприємствами і це вдалося. Люди ж, які зараз блокують переміщення товарів, ставлять під удар дипломатичні досягнення української сторони, додав міністр.

«Всі міжнародні партнери, в тому числі Росія погодилися, що Україна збереже контроль над частиною важливих складових економіки всієї України. Було нелегко. Ви пам’ятаєте, як дорогу перекривали працівники залізниці, і тоді гостро постало питання про так звану націоналізацію. Ми знайшли механізми, як зберегти контроль над залізницею. Те ж саме стосується металургійної, вугільної галузі, енергетики», – стверджує Вадим Черниш.

Нинішню блокаду непідконтрольної території Черниш називає «ножем у спину політико-дипломатичному процесу».

Він також нагадав, що території Донбасу, попри бойові дії, мають спільне водо- та електропостачання, тому блокада якоїсь однієї частин неможлива.

«Якщо хтось би заблокував водопостачання Донецька, то він автоматично заблокував би Маріуполь. Луганська ТЕЦ отримує вугілля з непідконтрольної території, але це є джерелом електропостачання для всієї області. Всі кажуть, що відновили електропостачання Авдіївки, але відновили з непідконтрольної території. Саме тому наші бригади заходили в буферну зону, щоб відремонтувати лінії електропередач», – розповів Вадим Черниш.

У січні цього року різні люди, серед яких депутати Верховної Ради та ветерани АТО, заблокували частину залізничних шляхів, які підконтрольні й непідконтрольні частини Донбасу. Учасники блокади вважають, що Україна веде торгівлю з сепаратистами.