Енергетика без антрациту: економія й відімкнення, доки не почнеться імпорт

Євген Солонина

Олександр Марченко

Київ – Проблеми з забезпеченням теплом Києва, Краматорська та ще деяких міст, а також віялові вимикання електроенергії – все це може викликати дефіцит вугілля-антрациту, поклади якого в Україні є лише в зоні конфлікту на Донбасі і постачання якого заблокували ветерани та громадські активісти. Про це заявив під час засідання антикризового енергетичного штабу міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Він та віце-прем’єр Геннадій Зубко запропонували запровадити надзвичайний стан в енергетиці, щоб антрациту мінімально вистачило до кінця холодів.

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Енергетики стверджують, що замінити вугілля цього типу за рахунок імпорту – складно, дорого, і на це потрібні місяці. Експерти ж наголошують, що українська влада мала підготувати запас вугілля на випадок блокади та переобладнати частину ТЕС на інше паливо ще минулого літа.

Наявні запаси вугілля антрацитової групи на електростанціях і ТЕЦ України – понад 900 тисяч тонн, і цього має вистачити на 30 днів роботи цього сегменту української енергетики в нинішньому режимі, заявив під час засідання антикризового енергетичного штабу міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. У разі суворої економії та мінімального завантаження антрацитових енергоблоків запасу вистачить на 45 днів – до кінця холодів, сподівається міністр.

Як свідчить інформація з портів Африки, Австралії, Китаю – ми можемо вийти на ефективні поставки вугілля потрібних марок, які там наявні, впродовж 50–52 днів

За його словами, українська енергетика споживає близько 9 мільйонів тонн антрациту на рік – це близько третини від усього річного обсягу вугілля для електростанцій України. Нинішню ситуацію з блокуванням торгівлі з окупованими районами Донбасу в Міненерго передбачали, і нині є план надзвичайних заходів для захисту української енергетики, стверджує Насалик.

«Маємо 927 тисяч тон антрациту на ТЕС і ТЕЦ. До початку блокади це вугілля постачалося з зони АТО, на підконтрольній території воно не видобувається. В «Укренерго» вже повідомляли, що держава споживає понад 30 тисяч тонн на добу. Обмеження, які нині маємо, і нинішні запаси у сфері генерації свідчать, що цей ресурс треба заміщувати. Як свідчить інформація з портів Африки, Австралії, Китаю – ми можемо вийти на ефективні поставки вугілля потрібних марок, які там наявні, впродовж 50–52 днів. І міністерство ініціюватиме надзвичайний стан в енергетиці».

За словами Насалика, якщо за цей період постачання вугілля не відновиться, то доведеться вдаватися до віялових вимкнень електроенергії.

Раніше, стверджує Насалик, Україна вже вживала заходів для зменшення енергетичної залежності від Росії та сепаратистів. Серед них – запуск нової гілки електропередач від Рівненської та Хмельницької АЕС до Києва, яка вже діє, та переведення блоків державної Зміївської ТЕС із антрациту на газове вугілля.

Серед заходів, передбачених надзвичайним станом в енергетиці, Ігор Насалик називає мінімальне навантаження на антрацитові енергоблоки ТЕС, розтягування наявного запасу та перенесення максимального базового навантаження на атомну енергетику, а додаткового виробництва у години пік – на ТЕС, що працюють на газовому та пісному вугіллі, яке Україна постачає не з зони конфлікту.

Урядовець спростовує повідомлення, що держава має вільні запаси вугілля газової групи, яке видобувається за межами зони бойових дій. За словами Насалика, нині ТЕС на газовому вугіллі працюють майже на повну потужність, і навіть додатково завозять газове вугілля з Польщі.

Зі свого боку, віце-прем’єр-міністр регіонального будівництва Геннадій Зубко запропонував додати ще декілька кроків і після цього запропонувати уряду затвердити цей план і запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

«Ми маємо вказівку штабам з надзвичайних ситуацій в областях Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській провести засідання і проглянути кризові ситуації, які можуть бути через обмеження постачання, визначити пріоритет постачання електроенергії й тепла населенню, а також проаналізувати графік роботи підприємств, особливо тих, які мають цілодобовий цикл», – запропонував урядовець.

​Енергетики: заблоковані всі ті гілки на Донбасі, якими йшло вугілля, це загроза енергетичній стабільності

Зі свого боку, в компаніях «Укренерго» та НАЕК «Енергоатом» повідомляють, що нині теплоелектростанції, які працюють на типах вугілля, яке видобувається за межами зони конфлікту, а також атомні електростанції – максимально завантажені й забезпечують середньодобове споживання енергії. Водночас АЕС не здатні різко змінювати потужність упродовж доби, щоб покрити пікове споживання вранці та ввечері, стверджують енергетики.

За даними енергетичних компаній, нині заблоковані не всі залізничні виїзди з зони конфлікту. Однак ідеться саме про ті, якими донедавна постачалося вугілля, і нині змінити маршрути на окупованій території та скористатися іншими залізничними лініями нереально, визнають представники енергокомпаній. Винятком є постачання вугілля на Луганську ТЕС, яке не перервано, однак ця станція працює в «енергоострові» – окремо від решти української енергосистеми, пояснюють енергетики.

Радіо Свобода звернулося до компанії «ДТЕК Енерго», яка забезпечує більшість теплової генерації в Україні. Ірина Мілютіна, керівник прес-служби компанії, підтвердила, що блокування поставок вугілля з непідконтрольних районів Донбасу несе загрозу для енергетичної стабільності України.

Запасу вистачить на 20–25 днів роботи ТЕС компанії «ДТЕК», які працюють на антрацитовому вугіллі. Єдиною заміною вітчизняному вугіллю може служити імпортний ресурс, зокрема з ПАР, але терміни поставок становлять не менше ніж 80 днів

«На сьогодні ключове завдання співробітників «ДТЕК» – забезпечити українців світлом і теплом. На теплоелектростанціях компанії станом на 13 лютого є 528 тисяч тонн антрациту. Він видобувається на непідконтрольних територіях підприємствами «ДТЕК», які перереєстровані на території України та платять всі податки згідно з законодавством України, – стверджує представниця «ДТЕК Енерго» в письмовому коментарі. – Такого запасу вистачить на 20–25 днів роботи ТЕС компанії «ДТЕК», які працюють на антрацитовому вугіллі. Єдиною заміною вітчизняному вугіллю може служити імпортний ресурс, зокрема з ПАР, але терміни поставок становлять не менше ніж 80 днів».

Ірина Мілютіна додає, що вартість імпортного антрациту з доставкою нині становитиме близько 3000 гривень за тонну, у порівнянні з 1730 гривень за тонну антрациту українського видобутку. У разі виходу України на зовнішні ринки з метою закупівлі великих обсягів антрациту ціни на них можуть істотно вирости: така реакція властива біржовій торгівлі, уточнює представник «ДТЕК Енерго».

Якщо ж не скасовувати блокаду непідконтрольних територій, яку організували ветерани української воєнної операції на Донбасі, то дефіцит вугілля на теплоелектростанціях може запустити ланцюжок подій, які можуть закінчитися розвалом енергосистеми країни. Таку думку висловив Радіо Свобода голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

За його словами, вже зараз через брак вугілля ТЕС почали виробляти електрику, використовуючи природний газ. Але довго це тривати не зможе, тому що запасів газу дуже мало. Тим часом в Україні 60% електроенергії виробляється на атомних електростанціях. Якщо ТЕС через відсутність палива зупинятимуться, то основне навантаження ляже на атомні станції, що згодом може привести до аварій або навіть розвалу енергосистеми. А відновити її можна буде тільки за рахунок імпорту електроенергії з Росії, обурюється Волинець.

Блокувальники про звинувачення на їхню адресу: «Це «хор хлопчиків», які заробляли гроші на цій торгівлі»

Це «хор хлопчиків», які заробляли гроші на цій торгівлі. Вони зараз намагаються зібрати всіх дармоїдів, хто мав частку, і намагаються всю цю справу показати в негативному світлі

У свою чергу, у штабі «блокади торгівлі з ОРДЛО» заявляють, що відмовлятися від своїх планів вони не збираються. За словами начальника штабу Сергія Якимовича, подбати про енергетичну безпеку України влада мала б ще два роки тому: або купувати вугілля потрібної марки за кордоном, або – модернізувати теплоелектростанції під наявне в державі вугілля. Замість цього, за словами Сергія Якимовича, «хтось просто займався зароблянням грошей», продовжуючи купувати вугілля з непідконтрольних територій.

«Ну, це зрозуміло. Це «хор хлопчиків», які заробляли гроші на цій торгівлі. Вони зараз намагаються зібрати всіх дармоїдів, хто мав частку, і намагаються всю цю справу показати в негативному світлі»,– стверджує Якимович.

Блокувальники перекрили три залізничні гілки в Луганській і Донецькій областях. Вони визнають, що планують розширювати зони своєї діяльності. Крім блокування непідконтрольних територій – хочуть перекривати і канали торгівлі з Росією.

Експерт з питань енергетики, керівник програм «Діксі груп» Роман Ніцович прогнозує, що в разі продовження вугільної блокади антрациту на українських складах вистачить на менший термін, ніж той, коли почнуться поставки з-за кордону. І в цих умовах антрацитові ТЕС переведуть на мінімальний технологічний рівень роботи, а залишки цього вугілля використають на потреби опалення, змалював експерт розвиток подій.

Уряд затягував доти, доки блокада, яка, звісно ж, є заполітизованою, не змусила вживати потрібних заходів. Оптимально було би – влітку минулого року законтрактувати вугілля за кордоном і формувати його стратегічний запас

«Далі – віялові відімкнення і перекидання залишків на опалення – щоб уникнути повторення сумного досвіду Алчевська. Уряд затягував доти, доки блокада, яка, звісно ж, є заполітизованою, не змусила вживати потрібних заходів. Оптимально було би – влітку минулого року законтрактувати вугілля за кордоном і формувати його стратегічний запас. А Україна формувала мінімальний запас! Були попередження, і в Міненерго знали, що в разі блокування (наприклад, з боку бойовиків) – будуть потрібні антикризові кроки, зокрема – віялові відімкнення»,– нагадує Ніцович.

Серед необхідних для української енергетики заходів експерт називає переведення ТЕС на інші типи вугілля, збільшення його видобутку й імпорту. Нині ж уряд вдається лише до «тактичних кроків» в енергетиці й не діє стратегічно, визнає Роман Ніцович.

Експерт не виключає, що повториться ситуація, коли вугілля з окупованих районів через Росію завозитиметься до України як імпортне – оскільки, на думку Ніцовича, ембарго у торгівлі з Росією Україна найближчим часом не запровадить, бо, наприклад, 70% ядерного палива для українських АЕС досі надходить із Росії.