Посольство США: стурбовані блокадою поставок вугілля на Донбасі, мають бути переговори

Посольство США в Україні стурбоване блокадою поставок вугілля на Донбасі і закликає сторони до переговорів.

«Ми стурбовані нинішнім перешкоджанням постачанню вугілля з неконтрольованих урядом районів Донецької та Луганської областей та його потенційним впливом на енергетичну систему України, українську економіку та жителів України», – йдеться у заяві посольства.

Американська сторона переконана, що сторони повинні провести переговори щодоперетину товарами лінії зіткнення на Донбасі.

«Сторони повинні зустрітися, щоб ухвалити наступні короткострокові кроки, які дозволять законним товарам українських компаній прозоро перетинати лінію зіткнення, з метою запобігання ускладненню ситуації для українців по обидва боки», – наголошують у посольстві.



Крім того, дипломати закликали уряд України прискорити виконання реформ в енергетичному секторі.

«Виконання плану з диверсифікації постачань вугілля для України, підвищення енергоефективності та зведення до мінімуму ролі держави в енергетичному секторі призведе до скорочення можливостей для корупції та посилення енергетичної безпеки», – зазначається у заяві.

Напередодні уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.

«Закликаю всіх тих, хто блокує, розблокувати постачання тільки вугілля. Все інше – будь ласка, блокуйте, контролюйте, боріться з контрабандою», – сказав він під час позачергового засідання уряду.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу.