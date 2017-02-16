Активісти заявляють про намір продовжити блокаду на Донбасі

У «штабі блокади торгівлі з окупантами» заявляють про намір продовжити блокаду на Донбасі.

«Блокада буде продовжуватись! Всі погрози зі сторони корумпованої влади свідчать про те, що ми на вірному шляху, і дають нам силу та натхнення перекривати шляхи фінансування тероризму та окупантів, які поки що лишаються вільними», – йдеться в заяві штабу, опублікованій на сторінці у Facebook.

У штабі також стверджують, що є погрози збройного штурму, і заявляють, що це «ніяк не вплине на рішення українських патріотів припинити торгівлю на крові та фінансування тероризму».

Напередодні уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.

«Закликаю всіх тих, хто блокує, розблокувати постачання тільки вугілля. Все інше – будь ласка, блокуйте, контролюй, боріться з контрабандою», –сказав він під час позачергового засідання уряду.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ – Лисичанськ – Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.