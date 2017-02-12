Патріоти, політики чи «п'ята колона». Хто пожинатиме плоди блокади Донбасу? (розслідування)

Блокування залізничного сполучення з непідконтрольною Україні територією обростає класичними елементами українського політичного протистояння. Влада вже заявила про можливі віялові відключення світла через дефіцит антрациту. А учасники блокади закликали військових підтримати їхню акцію.

Разом з тим, в моменти загострення ситуації під Авдіївкою, минулого тижня, тема блокади зникала з інформаційного поля країни. Втім щойно на фронті затихло – знову з'явилася. Так що ж це – економічний шантаж, боротьба за владу чи за Україну? І хто стоїть за цією блокадою? Патріоти, політики чи «п'ята колона»? Це з’ясовували журналісти програми «Донбас.Реалії».

Тринадцятий день блокади під кодовою назвою «Зупинимо торгівлю на крові» – дійсно став кривавим. Місце дії – дорога між Костянтинівкою і Бахмутом. Стінка на стінку – учасники блокади, національна поліція і сім невідомих автобусів. З кийками і сльозогінним газом.



– Шановний народний депутате, треба відійти з дороги, машини їдуть.

– Ти тут пузом мені своїм не штовхайся!», – так посеред дороги на підвищених тонах вирішували проблему начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін та народний депутат Семен Семенченко.



Далі – взаємні звинувачення. Нардеп Семенченко, який підтримує блокаду, запевняє: перекрили дорогу автобусам, тому що в них тітушки зі зброєю, і взагалі – це провокація.



«Ви працівники трудового колективу якогось заводу? Чому ви ховаєте свої обличчя?», – ставили питання учасники блокади невідомим особам в одному з автобусів. Натомість у відповідь ті закривали обличчя.



Глава поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін запевняє: дорогу перекрили незаконно, а поліція лише виконувала свою роботу. Але у ветеранів – свої міркування з цього приводу.

І вже під час мирних переговорів – знову не обійшлося без рукоприкладства. Один з учасників блокади дав ляпаса начальнику обласної Нацполіції, однак з дозволу останнього. Цим він намагався довести, що у нього немає зброї, пояснив потім Аброськін.

Що відбувається насправді?



А тепер хронологія: того ж дня, 6 лютого, крім блокади також з'являється й антиблокада – трудові колективи, заблокованих підприємств, нібито об'єдналися.

Я не сумніваюся в тих добровольцях, які стоять і дійсно вірять в блокаду. Але я розумію, що їх можна використовувати втемну

«Головне – не допустити, щоб зупинилися ТЕЦ. Не допустити, щоб люди залишилися без електроенергії. Я не сумніваюся в тих добровольцях, які стоять і дійсно вірять в блокаду. І я бачу це по їх очах. Але я розумію, що їх можна використовувати втемну. Той же Семен Семенченко… Я б цим хлопцям повірив, а так мільйон питань виникає», – каже перший заступник голови громадської ради Луганської області Олексій Малеванець.



Учасники антиблокади відразу ж відхрестилися від подій 6 лютого. «Донбас.Реалії» вирішив перевірити це. Їдемо на завод «Зоря» – звідки нібито відправляли автобуси з людьми. Об'єкт називають «засекреченим» і нас туди не впускають. Поза камерою кажуть: нікого з цього підприємства нікуди не делегували.



Правозахисник Павло Лисянський, який бере участь в антиблокаді, наполягає – їх підставили. І він вже сам готовий відмовитися від участі в акції. Мовляв, тепер на нього сипляться погрози.

«Я кожен день отримую по 20-30 повідомлень з погрозами фізичної розправи, зараз спеціально на мене йде такий психологічний тиск», – зізнається Лисянський.

Найцікавіше – претензій до ветеранів – учасників блокади – у нього немає. Правозахисник впевнений, що хтось використовує ситуацію.

Є третя сила, яка зіштовхує людей, щоб ескалувати конфлікт. Зрештою, і підприємства зупиняться і протестувальники не досягнуть свого

«Є третя сила, яка зіштовхує людей, щоб ескалувати конфлікт. Зрештою, і підприємства зупиняться і протестувальники не досягнуть свого. А ось ця третя сила, яка все зрежисирувала, яка підігріває конфлікт, може, це спеціально це робиться так. Я не думаю, що правоохоронці або ветерани АТО хочуть себе дискредитувати. Всі прекрасно знають, що біля кожної точки чергують журналісти», – говорить Лисянський.



Претензій до робітників того ж заводу «Зоря» немає і в учасників блокади.



«Там були жінки, чоловіки, молоді, літні… Я зрозумів, що це прості роботяги, яких профспілка під загрозою позбавлення робочих місць вигнала проти нас. Так, там було сім автобусів, можливо, й назбирався автобус тітушок, але під прикриттям масовки – простих людей», – говорить колишній військовослужбовець із позивним «Яків».



Військовослужбовець, як і всі ветерани – за повну блокаду.



«Я це рішення підтримую з 2014 року, я за те, щоб взагалі відімкнути їм все, як в мультику «Альоша Попович і Тугарин Змій». Давайте заженемо їх в печеру», – говорить військовослужбовець.​

Хто за цим стоїть?

Активісти заблокували залізницю Луганськ-Лисичанськ-Попасна на ділянці Гірське-Золоте, а також станцію «Світланово» . Це всього два залізничних напрямки, і ті перекриті частково. За іншим напрямками, а їх близько десяти, продовжують курсувати потяги.

Відсутність масштабів блокади викликало багато запитань у політологів і експертів.

Хтось комусь показує: хто в домі господар

«Я думаю, що це точкове блокування поставок конкретним підприємствам або поставок від конкретних підприємств. І перерозподіл там всередині якихось ресурсів. І хтось комусь показує: хто в домі господар. Тобто ніякого стосунку до народної блокади не має і близько», – зазначає політолог Денис Богуш.



Міністерство інфраструктури прокоментувати ситуацію журналістам «Донбас.Реалії» відмовилося. А в Міненергетики та вугільної промисловості відповіли коротко: чекайте віялових відключень світла. Втім частина експертів висловлюють інші думки.

«Насправді це більше піар-акція і жодних загроз ані для енергетики, ані для населення немає. Тому і обрали як? Енергоострів – ніби й блокада, а насправді –позов до великого олігарха - схоже на це, мовляв, плати…», – каже економічний експерт Сергій Наливка.



Блокада і антиблокада – це протистояння дедалі більше обростає чутками. Політологи озвучують все нові й нові теорії змови олігархів.

Я не виключаю, що це спроба віджати бізнес одного бізнесмена у іншого

«Я не виключаю, що це спроба віджати бізнес одного бізнесмена у іншого. Кажуть, що таким чином Коломойський впливає на Ахметова, ну не виключено, але стовідсотково ми сказати не можемо», – зауважив політолог, кандидат політичних наук Олександр Палій.



А в Донецькій області заговорили про непоправні наслідки блокади для економіки.

«У них є спроби зупинити «Фенольну» станцію, але, я думаю, що ми її відстоїмо і не дамо для блокади. Фактично з усіх шляхів залишилась тільки станція «Фенольна», через яку йдуть потяги...» – сказав керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Сімнадцятий день блокади. На ту саму станцію «Фенольну» відправляються два нардепи. Кажуть, будуть блокувати. «Донбас.Реалії» не пропускає можливості побачити все на власні очі.

Семен Семенченко відразу пускає в хід свій депутатський мандат, спілкуючись із працівниками залізниці:



– Ми народні депутати України. Ви на території України?

– Ми теж живемо в Україні.

– В Україні, чудово. Ви ж законам повинні підкорятися? Відповідно до закону України щодо статусу народного депутата, нам забезпечений доступ до будь-якої державної установи».

«Ми щойно стали свідками, як ешелон з антрацитом пішов з непідконтрольної території на Костянтинівку, таких ешелонів тут проходить штук 30 в день», – повідомив учасник бойових дій Віталій Федрін.

Через дві години станцію все ж блокують. На ранок тут вже стоять бочки з паливом. Блокада – день вісімнадцятий: третя гілка в Донецькій області заблокована.