Залучення військових до блокади може мати трагічні наслідки для України – Березовець

На підтримку блокади торгівлі з окупованим Донбасом виступили кількадесят військових ЗСУ. Вони взяли відпустку, аби долучитись до акції. Напередодні військові записали відеозвернення до президента з вимогою зупинити торгівлю та контрабанду через лінію розмежування. Натомість, командування бригади, в якій служать ці військові, заявило, що не має відношення до ініціативи окремих бійців і наказало ініціаторам звернення повернутись на місця дислокації. Коментуючи це, експерти називають небезпечною ситуацію, коли військові виступають із політичними вимогами.

Торговельна блокада окупованих районів Донбасу розпочалася наприкінці січня за участі ветеранів АТО та кількох народних депутатів.

Бійці, які представились військовими 16-го батальйону 58-ї бригади, 8 лютого публічно приєднались до ветеранів АТО, які проводять торговельну блокаду окупованого Донбасу. Вони записали звернення до президента Петра Порошенка, в якому озвучили свої вимоги. Зокрема, військовослужбовці наголосили, що на цей крок їх підштовхнула сутичка поліції із ветеранами АТО, в які проти учасників блокади була застосована сила.

Тож кілька десятків бійців вирішили взяти відпустки і підтримати своїх товаришів, при цьому вони наголосили, що не підтримують жодної політичної сили.

«Звертаємося до вищого політичного керівництва країни із закликом зупинити торгівлю та будь-які фінансові відносини з представниками сепаратистів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Ми вимагаємо повністю зупинити рух контрабанди вздовж усього кордону Донецької та Луганської областей. Кожна гривня, спрямована в ОРДЛО, це пряме фінансування тероризму, який третій рік поспіль не дає спокою нашій державі», – йдеться в заяві бійців.

Після звернення військових терміново відкликали до частини

Командування 58-ї бригади відреагувало наступного дня і повідомило, що підрозділ Збройних Сил не долучався до блокади, а люди на відео продемонстрували свою особисту позицію.

У повідомленні від командування бригади наголошують на тому, що політики та громадські діячі намагаються втягнути військовослужбовців в політичні ігри, спекулюючи на їхніх настроях.

Наказом від того ж дня, коли в мережі з’явилося відеозвернення військових, їх було відкликано з відпусток. Начальник прес-служби оперативного командування «Північ» Віталій Кирилов пояснив причини, та повідомив Радіо Свобода, що з боку військових є порушенням статуту те, що вони зробили заяву від імені всього свого підрозділу.

«Вони писали рапорти за сімейними обставинами на проведення відпустки, а самі відбули безпосередньо в зону АТО. Військові не мають підтримувати мітинги чи брати участь у будь-яких політичних акціях. То їхня особиста громадська думка чи позиція і в даному випадку вони не представляли Збройні Сили України. Тобто 16-й батальйон, як було зазначено на відео, не бере участі у таких заходах», – наголосив прес-офіцер.

Юрій Бутусов, військовий оглядач, зазначив, що вперше в історії українська армія виступила із політичними вимогами до керівництва країни. Пізніше він зазначив, що в частині здійнявся галас після звернення військових. А керівництво хоче показати, що відбулося непорозуміння і контррозвідка проводить бесіди із військовими. За словами Бутусова, офіційне розслідування не каже про порушення, адже військові були у відпустці і додає: більшість військовослужбовців бригади та інших підрозділів все ж таки підтримують блокаду.

«Тобто командування бригади ні до чого. Ну, добре, якщо армія так довіряє людям, що у відпустку відпускає із мінометами та гранатометами, ми також будемо так вважати. Звісно, проводити відпустку на тактичному полігоні під час бойового злагодження, це дещо дивно, але, може, це така реформа...», – пише Юрій Бутусов.

Депутат: тиск громадськості та акції – єдина можливість ухвалити закон

Народні депутати Володимир Парасюк та Семен Семенченко з перших днів підтримують блокаду і є одними з організаторів. Паралельно у Верховній Раді депутати від фракції «Самопоміч» намагаються просувати законопроект про окуповані території Донбасу, який би унеможливив будь-які економічні зв’язки.

Депутат Тарас Пастух у своєму зверненні в мережі називає репресіями термінове відкликання з відпустки військових. На його думку, вони мають право проводити свою відпустку так, як їм хочеться.

Тарас Пастух переконаний, що єдина можливість ухвалити закон та зупинити торгівлю з окупованими територіями – це тиск громадськості, та подібні акції. Він каже, що є подальші ініціативи щодо приєднання до блокади мобілізованих попередніх хвиль, які не є кадровими військовими.

«Це досить цинічно, коли у Верховній Раді майже кожного дня піднімають всіх і вшановують чергових загиблих наших військовослужбовців. Водночас не порушується питання більш ніж півтора роки про ухвалення закону, який фактично перекрив би фінансові артерії для сепаратистів, для російських найманців, які користуються прибутками від цієї торгівлі», – наголошує депутат.

Контрабанда триває попри блокаду

Поганим і небезпечним синдромом називає висування політичних вимог людьми під присягою політтехнолог Тарас Березовець. Та він так само вважає, що парламент мав би законодавчо врегулювати це питання і ухвалити стратегію деокупації як Донбасу, так і Криму, в якій би регламентувалися і економічні заходи. Подібні акції, на думку експерта, лише дестабілізують країну, особливо, якщо до них долучаються представники Збройних сил.

Тарас Березовець зазначає, що насправді ніхто не контролює контрабанду. Блокується лише гілка, по якій постачають стратегічно важливі товари для України (тобто вугілля). Політтехнолог порівнює це із шантажем країни.

«Є багато зацікавлених сторін, починаючи із зовнішніх ворогів, Росії, насамперед. Це частина політичної опозиції, плюс популістичні політичні сили, які не розуміючи наслідків, можуть спонукати, заохочувати військових до подібних акцій протесту, хоча це буде мати вкрай катастрофічні і трагічні наслідки для країни. Це можуть бути політики, які хочуть шляхом контролю над військовими, отримати, по суті – владу. Я не кажу про військовий переворот, але ми знаємо, що таке військові підрозділи, що це не просто пересічні громадяни, а люди, які мають досвід бойових ді і відповідно вони мають понижений рівень небезпеки і набагато легше можуть піти на силові акції, порівняно із звичайними громадянами», – зазначає Тарас Березовець.

Контрабанда продовжує здійснюватись, а оголошена блокада, на його думку, має іншу мету, розповідає волонтер «Народного тилу» і донедавна член зведених мобільних груп по боротьбі з контрабандою у зоні проведення АТО Родіон Шовкошитний. Єдиний спосіб, який бачить волонтер із зупинки блокади – це встановлення біля кожного КПП зведеного пункту.

«Я зараз цитую одного генерала СБУ, який мені таке сказав: «СБУшник і фіскал завжди домовляться». Тому до них треба в пару, наприклад, ще одного когось. Наприклад, прикордонника, а четвертим – ВДВшника, а п’ятим і шостим – якихось двох добровольців, а сьомим – ще й журналіста кудись. І все в камерах, і все в камерах. Власне, таким чином можна й робити. Але ж ще треба розуміти, що це ж лінія розмежування і на ті блокпости, які не будуть пропускати нічого, щось може прилітати. А воно й буде туди летіти» , – зауважує Шовкошитний.

Позиція держави

Керівництво країни поки що офіційно не реагувало на події навколо блокади.

Але на рівні Міністерства енергетики та вугільної промисловості було надане детальне пояснення – чому Україна потребує антрацитове вугілля з Донбасу. Через його нестачу наприкінці березня в країні можуть почати практику періодичних вимкнень електрики. Міністр енергетики Ігор Насалик зупинився не лише на енергетичних проблемах. Він зауважив, що 50 тисяч шахтарів з окупованих територій отримують зарплату за українськими законами і сплачують податки в бюджет України. Якщо забрати у них можливість чесно працювати, в них не залишиться вибору себе забезпечити, як найматися до бойовиків, вважає міністр.

У міністерстві наголосили, що готові будуть виконувати рішення щодо зупинки руху вугілля з окупованих територій, якщо воно буде ухвалене керівництвом країни.