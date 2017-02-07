Вимкнення електрики у країні через блокаду: шантаж чи реальність?

Українців можуть чекати тимчасові вимкнення електроенергії наприкінці березня, якщо блокада окупованої території не припиниться. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Деякі ветерани АТО разом із кількома народними депутатами наприкінці січня розпочали акцію блокування залізничних шляхів, аби зупинити, за їхніми словами, торгівлю з бойовиками. З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу. Якщо експерти погоджуються з тим, що в України поки ще немає іншого виходу, як використовувати сировину з непідконтрольної території, то учасники блокади переконані, що такі аргументи – це публічний шантаж, аби продовжити «торгівлю з окупантами».

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Це міф, що ми нічого не робили три роки для послаблення залежності від вугілля з окупованої території

«Це міф, що ми нічого не робили три роки для послаблення залежності від вугілля з окупованої території», – наголошує міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Він повідомляє, що вдалося замістити близько 35% антрациту, який надходив із неконтрольованої території. Втім, запасів вугілля у країні вистачить до кінця березня, і, якщо блокада не припиниться, на українців можуть чекати періодичні вимкнення електроенергії.

Краще залишити, як є – Марунич

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич каже, що альтернатив вугіллю з Донбасу наразі майже немає. Постачання з інших країн – це вища ціна та складна логістика, зауважує експерт. Він прогнозує, що за 20–27 днів українські електростанції відчують дефіцит сировини і перейдуть до практики вимкнення електрики. Повна перебудова енергетичного сектору потребуватиме більше часу та грошей, що, очевидно, позначиться на тарифі для населення.

Краще поки що залишити все, як є, зважаючи на кризовий стан української енергетики

«Тому краще поки що залишити все, як є, зважаючи на кризовий стан української енергетики. Борги там зростають між усіма учасниками енергетичного ринку. Там величезна проблема, і ця ситуація погіршується. І наразі незрозуміло, за який кошт фінансувати проведення заходів для переведення блоків на вугілля іншої групи. Це можна робити і потрібно, але постає питання: як?» – пояснює експерт.

Шахтарі з ОРДЛО сплатили 1,9 мільярдів гривень податків – Насалик

Ігор Насалик акцентує увагу, що 50 тисяч шахтарів окупованого Донбасу зареєстровані в Україні і сплачують податки, в тому числі і військовий збір.

Якщо людям не дати можливості забезпечувати сім’ї, то куди вони матимуть змогу там піти працювати? Там тільки одна структура фінансується вчасно і за графіком. І ця структура пов’язана з бойовиками

«Кількість податків за минулий рік склала 1,9 мільярда гривень, у тому числі й відрахування на ЗСУ. У травні – червні минулого року, коли було відсутнє постачання антрацитової групи вугілля на контрольовану територію, нас намагалися змусити переоформити всі шахти на неконтрольовану територію. Україна на це не пішла, тиск витримала і зберегла статус-кво. Якщо людям не дати можливості працювати на надрах України, забезпечуючи об’єднану енергосистему України антрацитною групою вугілля, не дати їм можливості забезпечувати сім’ї, то куди вони матимуть змогу там піти працювати? Там тільки одна структура фінансується вчасно і за графіком. І ця структура пов’язана з бойовиками», – зауважує міністр.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповідає, що шахтарі за зарплатою виїжджають з-поза лінії розмежування. Він вважає, що блокада є загрозою втрати робочих місць і занепаду шахт. Із боку бойовиків ця подія висвітлюється з використанням пропаганди, щоб посилити негативне ставлення до України, наголошує Михайло Волинець.

Будь-який бізнес на окупованій території офіційно чи неофіційно оббирається цими терористами. Але вугілля – це стратегічний товар, який мусять продавати з того боку і не можуть не купувати з нашого боку

Директор українського Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий переконаний, що схема, за якою гірники сплачують податки до українського бюджету, не діяла б, якби не пряма користь для окупаційного режиму. Та експерт зазначає, що вугілля є стратегічним товаром, який є життєво необхідним у першу чергу для всієї України.

«Будь-який бізнес на окупованій території офіційно чи неофіційно оббирається цими терористами. Звичайно, що працювати там і сплачувати податки в український бюджет і не бути об’єктом прискіпливої уваги терористів неможливо. Але вугілля – це стратегічний товар, який мусять продавати з того боку і не можуть не купувати з нашого боку. Це така взаємозалежність. Іноді виходили із ситуації, продаючи вугілля до Росії, а звідти до нас. Але це не краща ситуація: що купувати в терористів, що в Росії», – зазначає аналітик.

Учасники блокади кажуть про шантаж

У штабі «Блокади торгівлі з окупантами» кажуть, що заявами про нестачу вугілля уряд переходить до шантажу. Організатори блокади кажуть, що вугілля – це лише 10% із числа товарів, які рухаються через лінію розмежування. Другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський наголошує, що вони блокують лише 2 залізничні гілки: Попасна – Луганськ та Бахмут – Горлівка.

Як мінімум ще дві залізничні гілки відкриті, по яких шалено ганяють рефрижератори, метал, сірку і вугілля, до речі, теж

«Пан Насалик маніпулює думками людей. Минулого року він робив інші заяви, що вугілля стільки, що вистачить на всю зиму без закупівель на окупованих територіях. Друге – пан Насалик чомусь не каже, що як мінімум ще дві залізничні гілки відкриті, по яких шалено ганяють рефрижератори, метал, сірку і вугілля, до речі, теж. В обидва боки. Зверніть увагу на Павлоград, де стоять вагони Російської залізниці, вантажаться вугіллям і їдуть до Росії», - пропонує Виногродський.

6 лютого між учасниками блокади та поліцією виникли сутички. Ветерани АТО та народні депутати кажуть про невиправдане застосування сили поліцією та про п’ятьох госпіталізованих своїх товаришів. У поліції ці звинувачення відкидають та кажуть про провокації з боку учасників блокади.

У штабі блокувальників заявляють, що після конфлікту із правоохоронцями до акції вирішили долучитись іще більше ветеранів АТО та добровольців.

12 тисяч вагонів не пропустили ветерани АТО за 14 днів блокування двох залізничних шляхів, заявили у штабі.

Депутати від «Самопомочі» вимагають від парламенту ухвалити закон, який би заборонив будь-які економічні відносини із окупованою територією.

Міністр енергетики Ігор Насалик заявляє, що блокування постачання вугілля має вирішуватися «не законом сили, а силою закону». За його словами, міністерство готове відмовитися від вугілля з окупованих територій лише у разі ухвалення відповідного рішення на державному рівні.