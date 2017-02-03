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На Славянской ТЭС запасов угля осталось на шесть дней работы. И если в ближайшее время топливо на станцию не поступит, то предприятие может остановиться. Поставки угля прекратились в результате блокады торговли с оккупированными территориями, которую две недели назад начали ветераны АТО. В штабе блокады заявляют, что не собираются что-либо менять в своей деятельности. По их мнению, разговорами об остановке ТЭС владельцы станций пытаются шантажировать государство. Правда, пока активисты делают исключение для Луганской ТЭС, так как это единственный источник электроэнергии в Луганской области.

На Славянской ТЭС пришлось остановить один из энергоблоков и перейти на аварийный режим отопления станции. На предприятии заявляют, что это сделали из-за прекращения поставок угля с неподконтрольной территории. По словам руководителя топливного департамента ТЭС Александра Бездольного, запасов угля осталось на 6 дней работы. Если за это время на предприятии уголь не появится, то станция будет разморожена.

Угля на складах меньше 40 тысяч тонн. Сегодня уголь не поступает

«Угля на складах меньше 40 тысяч тонн. Сегодня уголь не поступает. Есть вероятность, когда этот уголь закончится, разморозим мы станцию», – рассказал Александр Бездольный.

Поставки угля на Славянскую ТЭС прекратились в результате блокады торговли с оккупированными территориями, которую две недели назад начали ветераны АТО. Они заблокировали железнодорожное полотно, по которому шли товары с неподконтрольной территории. В том числе, и уголь. По словам одного из организаторов блокады, бывшего второго командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского, снимать блокаду с этого участка они не собираются. По его словам, разговорами об остановке Славянской ТЭС владельцы станции пытаются шантажировать государство вместо того, чтобы модернизировать предприятие.

Все ТЭС в состоянии и обязаны перейти на независимые источники поставки угля

«Я понимаю, что очень удобно – получать уголь с оккупированных территорий. Очень выгодно. Но для государства Украина прежде всего независимость и территориальная целостность. Все остальное второстепенно. В тарифах предусмотрена цена «Роттердам +». Все ТЭС в состоянии и обязаны перейти на независимые источники поставки угля. В противном случае они находятся в зависимости от оккупантов. Если они этого не делают, нужно смотреть, почему это происходит. Значит кому-то это очень выгодно», – рассказал Анатолий Виногродский.

Луганская ТЭС – исключение для блокады

Исключение в вопросах поставки угля штаб блокады делает пока только для Луганской ТЭС. Регион сейчас оторван от единой энергосистемы страны, а ТЭС в Счастье является единственным источником электроэнергии. Поэтому прекращение поставок угля на предприятие может оставить без электричества всю область. Продолжение поставок топлива подтверждают и на самом предприятии.

На сегодняшний день подвоз угля обеспечивается

«На сегодняшний день мы имеем запас на 30 дней. В сутки происходит сжигание порядка 6,5-7 тысяч тонн топлива. На сегодняшний день подвоз угля обеспечивается», – рассказал руководитель департамента по сервисам Луганской ТЭС Борис Сафонов.

Других исключений для перемещения товаров участники блокады делать пока не собираются. Более того, они заявляют, что планируют расширять зоны своей деятельности. Кроме блокирования неподконтрольных территорий, планируют перекрывать и каналы торговли с Россией.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)