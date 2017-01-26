До 40% фінансування «ЛНР» і «ДНР» йде за рахунок українських платників податків – Семенченко

Активісти, серед яких ветерани АТО, відкрили біля лінії розмежування на Донбасі другий пункт блокади залізниці. Про це повідомив Радіо Свобода з місця події один із натхненників акції, народний депутат Семен Семенченко (фракція «Самопоміч»). Мається на увазі станція Світланове. Семенченко стверджував, що він та інші депутати не блокують залізницю на Луганщині, а підтримують вимоги ветеранів АТО. Одна з вимог – припинення «фінансування тероризму та торгівлі з окупантами». А блогер, донеччанин Кирило Сазонов вважає цю акцію «дурістю». Сазонов наголосив: озброєні російські бойовики внаслідок блокади голодувати не почнуть. Натомість під загрозою опиняються поставки для України антрацитового вугілля, яке в інших частинах держави на жаль не видобувають.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці на Луганщині. Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, провадження відкрили за фактом блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту (стаття 279 Кримінального кодексу України).

За даними правоохоронців, на 41-му кілометрі перегону станцій Світланове – Шипілове у Попаснянському районі на залізничній колії перебуває близько 50 людей у камуфляжі, серед яких народні депутати України Семен Семенченко, Володомир Парасюк, Тарас Пастух і Павло Костенко.

«Вони розмістили на залізничній колії три дерев’яні загородження. Поряд з колією встановлено намет для учасників акції. Будь-яких повідомлень від учасників акції до прокуратури не надходило», – мовиться у повідомленні.

«Якщо люди не хочуть підкорятися закону, силові структури повинні втрутитися в ситуацію з блокадою». Про це заявив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. У коментарі Радіо Свобода він розкритикував одного з натхненників акції, народного депутата Семена Семенченка. Мовляв, Семенченко представляє цю блокаду ледь не як національний рух. Що це за національний рух, представлений кількома десятками учасників акції?

Уряд взяв зараз курс на державну зраду

Народний депутат Семен Семенченко відповів на критику Туки наступним чином: «Моральне право будь-кого критикувати мають звичайні громадяни України. Люди з державними повноваженнями, які за 3 роки збагатилися на війні, але нічого не зробили для того, щоб зупинити це свавілля, морального права критикувати будь-кого не мають. Вони повинні давати покази слідству щодо своїх е-декларацій, і щодо співучасті фактично в державній зраді. Фракція «Самопоміч» вважає, що уряд взяв зараз курс саме на державну зраду. Про що ми подали заяву в СБУ», – стверджував Семенченко.

«Практично всі представники ЗСУ, СБУ, поліції, прикордонники, рядовий склад висловили підтримку хлопцям» – Семенченко

Народний депутат сказав, що учасники акції чули про порушення кримінальної справи щодо факту блокади і про заклики окремих українських державних діячів до силового вирішення питання з ветеранами.

«Хлопці сміються, кажуть: всі фактично люди, які до цього закликають, ні в 2014-у, ні в 2015-2016-их роках не пішли захищати Україну, лише базікали по телевізору, і зараз ніхто не піде силою вирішувати питання, будуть штовхати якихось солдатів. Практично всі представники ЗСУ, СБУ, поліції, прикордонники, рядовий склад висловили підтримку хлопцям. Вже і продукти підвозять», – зазначив Семенченко.

Депутат висловив свій погляд і на результати блокади.

Не можна безкінечно воювати, тому що комусь хочеться безкінечно заробляти

«Вдень через одну з ліній, яка наразі блокується, проходить 12 потягів, в кожному з яких 50-60 вагонів. Це 800 вагонів. Мало того, що ці товари, реалізувавши які, «ЛНР» і «ДНР» поповнюють свій бюджет, ці гроші йдуть на фінансування вбивства наших солдатів, крім того, ці потяги практично не перевіряються. 800 вагонів, які йдуть через цю станцію, перевіряють 8 прикордонників з собакою! Жодних технічних засобів. Що під вугіллям, що під лісом, що під металом, що під цеглою – невідомо. Все це йде 2 години до Красного Лимана, де є фіскали і СБУшники. Дуже зручний спосіб перевозити хоч наркотики, хоч зброю, хоч цигарки, які потім йдуть транзитом в Західну Європу, хоч військову силу. Не можна безкінечно воювати, тому що комусь хочеться безкінечно заробляти», – заявив Семенченко.

Також депутат від «Самопомочі» стверджував, що до 40% всього фінансування «ЛНР» і «ДНР» йде за рахунок українських платників податків.

При закупівлі вугілля «Центроенерго» 47% надходило до «бюджету» «ЛНР». За два квартали – 1,5 мільярда гривень! До 40% (!) всього фінансування «ЛНР» і «ДНР» йде за рахунок українських платників податків

«Знайшлися чесні люди і в СБУ. У грудні 2016 року було оприлюднене рішення Сєверодонецького міського суду, де містилися висновки СБУ. Це офіційна інформація. При закупівлі вугілля «Центроенерго» 47% надходило до так званого «бюджету» «ЛНР», переводячись у готівку, йшло на закупівлю амуніції. За два квартали – це 1,5 мільярда гривень! Я думаю, що це мільярди гривень. Деякі експерти називають, що до 40% (!) всього фінансування «ЛНР» і «ДНР» йде саме за рахунок українських платників податків», – зауважив Семенченко.

Натомість блогер, донеччанин Кирило Сазонов вважає цю блокаду «дурістю, яку не можна ані пояснити, ані вибачити».

«Кого ви хочете блокувати? Бойовиків зі зброєю? Вони не будуть голодувати точно. Чи ви хочете заблокувати людину, яка везе 50 кг ковбаси, цивільну людину, котра просто не змогла виїхати?» – цікавиться Кирило Сазонов.

Що стосується блокади перевезень залізницею вантажів – це, на думку блогера, «ще більша дурість». Адже Україна отримує з окупованої території антрацитове вугілля, на якому працює і ТЕЦ міста Щастя на Луганщині, й решта ТЕЦ України.

«Є шахти, зареєстровані в Україні, а працюють в Донецьку, в Донецькій області, вони сплачують всі податки Україні, в Пенсійний фонд, а працюють там. На шахтарів цих шахт місцеві дивляться із заздрістю, тому що хлопці отримують нормальну українську зарплату, яку не можна повіряти з подачками «ДНР».

У «ДНР» видобувають вугілля і змушені нам його продавати на наших умовах – Сазонов

На запитання – хіба може Україна через майже три роки війни купувати вугілля саме з окупованих території, коли є імпортне антрацитове вугілля (з Південноафриканської республіки) Кирило Сазонов визнав, що вугілля у ПАР є, його можна замовити. Тільки треба за два тижні бодай укласти договір, плюс логістика, завантажити на залізниці, у портах. Якщо зараз брати вугілля в ПАР, то за курсом коштує 2800 гривень за тонну. А це вугілля – в Україні в тарифі закладене 1730 гривень. Доведеться підвищувати тарифи, стверджував Кирило Сазонов.

У «ДНР» надувають щоки: «обійдемося без України!». Але змушені продавати вугілля на наших умовах. Це перемога України», – вважає блогер

«Я сприймаю це, як нашу перемогу. Це, як данина нам. У «ДНР» надувають щоки, кричать: «ми незалежні, ми обійдемося без України!» Але, тим не менше, вони видобувають вугілля і змушені нам його продавати по нашій ціні, на наших умовах. Інакше їм буде дуже важко. Я вважаю, що це перемога України», – вважає блогер.

Також Кирило Сазонов поділився розповідями своїх знайомих, які змушені лишатися на окупованій території у Донецьку. За цією інформацією, українські товари в Донецьку присутні досі й вони набагато кращі за якістю, ніж російські.

Ввозять російське – люди говорять: огидно. Намагаються купувати українські товари, хоча дорожчі. Але кращі», – сказав

«Я не знаю, як їх провозять. Але кожен може в межах 2 тисяч гривень щось привезти. Це люди, «човники». Вони мотаються. Виявилося, що ми з Росією порізно прожили багато років. Виявилося, що ми навчилися виробляти дійсно смачну ковбасу, хороший сир, відмінні соки, відмінне молоко. Те, що туди ввозять російське – люди говорять: це просто огидно. Українська продукція набагато краща. І люди дійсно намагаються купувати українські товари, хоча вони дорожчі. Але українські кращі», – сказав Кирило Сазонов.