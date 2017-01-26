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Блокада торговли с неподконтрольными территориями пока не угрожает энергетической безопасности Луганщины. Луганская ТЭС, которая является единственным источником электроэнергии в регионе, продолжает получать уголь. Правда, проблемы с энергетикой могут возникнуть в других регионах страны. Напомним, вчера экс-бойцы добровольческих батальонов перекрыли одну из железнодорожных веток, по которой курсировали грузовые поезда на неподконтрольную территорию и обратно. Сегодня появилось множество сообщений, что по этой ветке углем снабжается Луганская ТЭС и прекращение поставок может привести к остановке предприятия. Однако на самой ТЭС эту информацию не подтвердили. Тем временем, блокированием транспорта занялась прокуратура.

Ветераны добровольческих батальонов планируют перекрыть все каналы торговли с неподконтрольными территориями. Как рассказал начальник штаба блокады Сергей Акимович, это будет делаться постепенно. По его словам, заблокированное вчера железнодорожное полотно в районе Горского Луганской области пока первый участок, и он был выбран случайным образом. По нему перемещались поезда, которые, в частности, перевозили металл и уголь.

От 10 до 17 составов ежесуточно в одну и другую сторону

«От 10 до 17 составов ежесуточно в одну и другую сторону. Оттуда, как правило, шел металл и уголь антрацит марки «Т»», – рассказал Сергей Акимович.

Кроме бывших бойцов добровольческих батальонов, в блокаде принимают участие и народные депутаты. В частности, Семен Семенченко и Владимир Парасюк. Но не все нардепы разделяют позицию своих коллег по парламенту. Так, народный депутат Наталья Веселова на своей странице в Facebook написала, что блокируется участок, по которому уголь получает Луганская ТЭС. И это может привести к тому, что через 25 дней предприятие остановится, и подконтрольная территория области останется без электричества. Об этом в эфире сразу нескольких телеканалов говорил и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Правда, на самой ТЭС эту информацию не подтверждают.

«Информация о том, что уголь на Луганскую ТЭС не поступает, не подтверждается. Уголь поступает. На сегодняшний день на Луганской ТЭС 157 тысяч тонн угля. Этого запаса хватит на месяц работы станции», – рассказала менеджер по коммуникациям ДТЭК Луганская ТЭС Татьяна Сараева.

Уголь с неподконтрольных территорий поставляется не только в Луганскую, но и другие области страны. И там могу возникнуть проблемы – Владимир Гуц

Однако в связи с блокированием этой железнодорожной ветки проблемы с электроэнергией могут возникнуть в других регионах страны. Об этом рассказал заместитель председателя Луганской областной администрации Владимир Гуц. По его словам, уголь с неподконтрольных территорий поставляется не только на Луганскую ТЭС, но и на некоторые другие теплоэлектростанции Украины.

Если электростанции начнут останавливаться, то в каких-то районах люди могут остаться без электроэнергии

«Там такая же ситуация. Если электростанции начнут останавливаться, то в каких-то районах люди могут остаться без электроэнергии. При морозе в 25 градусов, думаю, можно не объяснять, чем это чревато», – рассказал Владимир Гуц.

«Мы к давлению на нас были готовы и блокаду не остановим»

Тем временем прокуратура Луганской области уже занялась расследованием по факту блокирования движения железнодорожного транспорта. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Анна Зыкова.

Это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий

«Сведения по данному факту внесены в ЕРДР сегодня с предварительной квалификацией ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины – это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта», – рассказала Анна Зыкова.

Однако, по словам начальника штаба блокады Сергея Акимовича, они были готовы к такому развитию событий. У них есть адвокат, который будет заниматься юридическими вопросами. Блокаду же планируют продолжать до выполнения их требований сепаратистами. Это обмен пленными «всех на всех» и полное прекращение огня.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)