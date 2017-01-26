Тука: блокування ділянки залізниці може призвести до проблем енергопостачання на Луганщині

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляє, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем енергопостачання. Про це повідомив він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я вважаю її (блокаду, – ред.) абсолютно незаконною, недоцільною. Та гілка, яка зараз є заблокованою, це єдина гілка, по якій здійснюється постачання вугілля на ТЕС у Щасті. Це єдине джерело електроенергії на території всієї Луганської області, альтернативи немає», – сказав Тука.

Він вважає, що силові структури повинні втрутитися в ситуацію з блокадою, «якщо люди не чують голосу розуму і не хочуть підкорятися закону».

Раніше цього тижня ветерани АТО заблокували залізницю «Луганськ – Попасна» в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу.