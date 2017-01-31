Цель участников «блокады Донбасса» абсолютно не понятна – правозащитник

Без угля марки «А», который добывают на неподконтрольной части Донбасса, остановится ряд украинских теплоэлектростанций. Об этом говорят эксперты, украинские чиновники и депутаты. При этом продолжается блокада железнодорожного пути на участке Луганск – Попасная, которую активисты и ряд ветеранов АТО начали 25 января этого года. Именно железнодорожным путем поставляется необходимый ТЭС уголь.

Как заявил советник министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак, блокирование железнодорожного сообщения на участке Луганск-Попасная и невозможность поставок угля противоречит национальным интересам Украины и энергетической безопасности государства.

Гримчак говорит о том, что Украина на сегодня в год потребляет около 9 миллионов тонн антрацитового угля, который добывается только на неподконтрольной части Донбасса. При этом, по его словам, важно понимать, что блокирование поставок угля выглядит нелогичным с точки зрения того, насколько взаимозависимы подконтрольная Украине и оккупированная часть Донецкой области.

Фактически, все, кто выступает сегодня за блокаду, выступают как агенты «Газпрома»,

«Фактически, все, кто выступает сегодня за блокаду, выступают как агенты «Газпрома», – считает он. – В «Газпроме» уже заявили, что готовы поставлять газ на льготных условиях Украине, которая оказалась в сложных условиях. И при нагрузках, которые есть при нынешних морозах. У нас есть такой прекрасный город как Мариуполь, где около миллиона жителей, где металлургические заводы, машиностроительные заводы и много чего другого. Так вот, все эти «блокировщики» не знают элементарных вещей, что в Мариуполь вода поставляется по каналу Северский Донец-Донбасс. И если разрывать все связи, то понятно, что первым без воды останется Донецк, а потом Мариуполь».

«Электроэнергию Мариуполь получает со Старобешевской ТЭС, которая находится на неподконтрольной территории. Газ Мариуполь также получает с неподконтрольной территории», – заявляет Гримчак.

Но участник блокады, депутат Верховной Рады Владимир Парасюк на своей странице в «Фейсбуке» написал:

«Блокада каждый день все больше показывает, кто есть кто. Теперь так хорошо видно, как рабы отрабатывают свои 30 сребреников. И плевать на политическую составляющую. Ты или украинец до конца, или … продажное. Время и испытания. Время и испытания. Время и испытания. P.s. Очень хочу услышать официальную позицию Порошенко, Гройсмана и Парубия».

По мнению координатора юридических программ волонтерского сообщества «Восток СОС» Елены Луневой, блокада противоправна, в первую очередь, по отношению к гражданам Украины, проживающим на неподконтрольной территории:

Мы говорим о наших гражданах, которые остались без социальной помощи от государства, с пропускной системой, которая мешает выехать

«Мы говорим о наших гражданах, которые остались без социальной помощи от государства, с пропускной системой, которая мешает выехать. Сейчас же мы говорим о тех людях, которые самостоятельно устроились и получают украинские зарплаты, платят в украинскую казну налоги, чтобы они остались без зарплаты и, возможно, начали сотрудничать с незаконными вооруженными формированиями».

«Цель, в данном случае, тех, кто участвует в блокаде, абсолютно не понятна, если мы говорим об экономическом влиянии на страну-агрессора. Но мы говорим и о том, что такая блокада будет негативно влиять не только на тех, кто проживает на неподконтрольной территории, но и на тех, кто проживает на подконтрольной. Мы говорим о том, что такая блокада – это дополнительное сепарирование, отделение территорий», – добавляет Лунева.

В то же время участник блокады Сергей Акимович не прокомментировал слова Гримчака и Луневой – при этом заявил, что блокада будет продолжаться. При этом она будет сосредоточена не на угле, а и на остальном товаропотоке.

«Конечно, продолжаем блокаду. Готовимся в будущем перекрывать переходы. Уголь нас меньше всего интересует, потому как будут проблемы. Нас интересует основной товарооборот, ведь уголь – это только 10 процентов», – прокомментировал он.

По факту перекрытия железнодорожных путей прокуратура Луганской области начала уголовное производство. 30 января депутат и участник блокады Владимир Парасюк сообщил, что на блокируемом участке железной дороге были срезаны рельсы на Попасную.